Карпин ответил на критику Ловчева

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос бронзового призёра Олимпийских игр 1972 года Евгения Ловчева «До каких пор это дурилово будет продолжаться?».
А можно спросить у Евгения Серафимовича, в чём заключается дурилово? В том, что с Камеруном играет, как мы думаем, на данный момент основной состав, а с Кенией — те, кто не вышел на поле стадиона «Динамо»? В этом заключается дурилово? То есть Евгений Серафимович считает, что два товарищеских матча, которые не дают нам никаких очков в турнирную таблицу условного отборочного цикла, за четыре дня должны были сыграть одни и те же футболисты? Ещё и с повышенным риском получения травмы? После этого любой клубный тренер предъявил бы нам претензии, так как они, клубы, ведут борьбу за очки и места в таблице. Это с одной стороны. А с другой – когда и где нам посмотреть на уровень готовности игроков, если они не будут участвовать ни в одной из игр как минимум 60 минут? Когда у нас были официальные матчи — а они шли даже не через три дня на четвертый, а через два дня на третий — тогда играли практически одни и те же футболисты, которых мы причисляли к основному составу.
Сейчас же у нас нет задачи отобраться куда-либо. И даже больше скажу – ни один человек в мире не знает, когда и к чему мы готовимся. Ответьте мне тогда на вопрос: зачем тогда рисковать здоровьем футболистов? Когда это оправданно, тогда любому тренеру всё понятно. Например, вот сейчас меня очень волнует голеностоп Даниила Фомина. И в этой ситуации я думаю так же, как и Марцел Личка.
Ранее Карпин назвал лучший матч сборной России за всё время дисквалификации.
Ловчев? Ну так давно известен его характер. Однажды поссорился с Бесковым и ушел из Спартака. Перешел в ДИНАМО, а потом, спустя много лет проклинал себя за этот переход. В прошлом- блистательный футболист, а ныне- старый ворчливый дед. Не вижу разницы между ним и Анзором...
Но, надо отдать должное Серафимовичу- он был настоящим ПАТРИОТОМ Спартака!!! Еще в далеком 1975г., киевлянин В.Мунтян звал Ловчева в Киев, обещал премиальные в валюте!!! Но Ловчев отказался, и остался в любимом клубе. Ушел, только тогда, когда несработался со своенравным и жестким Бесковым.
Ну и конечно, никогда не забуду слезы Ловчева, после поражения в Киеве-1:3, Осенью 1976-го...
Ловчев? Ну так давно известен его характер. Однажды поссорился с Бесковым и ушел из Спартака. Перешел в ДИНАМО, а потом, спустя много лет проклинал себя за этот переход. В прошлом- блистательный футболист, а ныне- старый ворчливый дед. Не вижу разницы между ним и Анзором...
Но, надо отдать должное Серафимовичу- он был настоящим ПАТРИОТОМ Спартака!!! Еще в далеком 1975г., киевлянин В.Мунтян звал Ловчева в Киев, обещал премиальные в валюте!!! Но Ловчев отказался, и остался в любимом клубе. Ушел, только тогда, когда несработался со своенравным и жестким Бесковым.
Ну и конечно, никогда не забуду слезы Ловчева, после поражения в Киеве-1:3, Осенью 1976-го...