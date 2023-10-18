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Карпин считает, что проблемы сборной больше игровые, чем мотивационные

вчера, 09:45

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на критику бывшего полузащитника национальной команды Владимира Быстрова, который назвал футболистов сборной Кении дровами, а игру нашей сборной ужасом.

Я в принципе не читаю и не смотрю ничего. Эпитеты Быстрова? Ничего не видел.

Нежелание выкладываться? Я уже говорил на послематчевом интервью, что не связываю это с отсутствием мотивации. Есть другие проблемы, но, по мне, они больше игровые, чем связанные с мотивацией.

Напомним, во время октябрьского сбора национальная команда России обыграла сборную Камеруну и сыграла вничью со сборной Кении.

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Все комментарии
Михаил Шацк
Михаил Шацк
вчера в 14:48
Я принципе ничего не читаю и не смотрю... На этом можно заканчивать! К сожалению со времён Гуса Хидинга и Адвааката у нас в сборной не было нормальных тренеров. Наш футбол стоит на месте как клубный так и в сборной, из Европы выгнали в Азию не пускают - печально, но всех все устраивает...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 13:01, ред.
У каждой страны свой путь развития футбола. Российский - в тупике в связи с изоляцией по всем фронтам. Именно по этой причине учиться не имеет смысла. Только свет в конце туннеля может стать стимулом для повышения мастерства любой команды, в том числе и нашей.
Нет цели - нет стимула.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 11:33
Есть ли чему поучиться сборной России у этой сборной?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 10:22, ред.
Слова В.Г. комментировать не буду, так как не имеет смысла, а наговорить можно на том советской энциклопедии. А вот с тем, что сказал Быстров о сб. Кении, не согласен. Слишком категорично и несколько высокомерно. Быстрые, техничные ребята (не в пример нашим), старательные и не желавшие проигрывать "мощной" сборной. Да и критиковать сборную маленькой, бедной страны, которую и на карте не отыщешь, лично я бы постеснялся и ни слова критики в её адрес не произнёс.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:05
Конечно "игровые", а в последнем матче ещё и поле подвело...)
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 09:58
Главная беда-отсутствие главного тренера нужной квалификации.Голландец в малиновых штанах выжимал из того состава больше,чем они думали о себе,а эстонский мальчонка в дизайнерских драных джинсах опускает игроков ниже их уровня.До своего...
А Быстров прав,даже на экране было видно,какие бутсы у вратаря и некоторых футболистов Кении,что не удивительно.Я в таких в начале семидесятых бегал.
Viollator
Viollator
вчера в 09:49
Призовые , суточные то хоть выплачивают из казны.
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