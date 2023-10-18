Карпин считает, что проблемы сборной больше игровые, чем мотивационные

Главный тренер сборной России ответил на критику бывшего полузащитника национальной команды Владимира Быстрова, который назвал футболистов сборной Кении дровами, а игру нашей сборной ужасом.

Я в принципе не читаю и не смотрю ничего. Эпитеты Быстрова? Ничего не видел.

Нежелание выкладываться? Я уже говорил на послематчевом интервью, что не связываю это с отсутствием мотивации. Есть другие проблемы, но, по мне, они больше игровые, чем связанные с мотивацией.