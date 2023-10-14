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Дуглас Сантос: «Лидерство „Краснодара“ — это вызов для „Зенита“»

вчера, 18:54

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о лидерстве «Краснодара» в нынешнем сезоне РПЛ.

Это новая для нас ситуация, пять лет подряд «Зенит» становился чемпионом. В этом году чемпионат складывается по-другому. Это вызов для нас, сложный момент, который мы обязаны преодолеть.

Мы работаем каждый день, прибавляем, но пока не настолько, чтобы догнать по очкам «Краснодар». Однако мы движемся к этому и обязательно попробуем вернуться на место, где были все эти годы. Ситуация новая, и тем интереснее.

После 11-го тура «Зенит» отстаёт от «Краснодара» на 7 очков.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Дед и ушко (раскрыть)
сегодня в 12:39
Уверенность.
Дед и ушко
Дед и ушко ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 11:10
"Осечки, разумеется, будут у обоих клубов, но у южан их будет больше." Pourquoi? Это утверждение или предположение?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 04:38
Кому это нужно ???
11 туров валять ваньку а потом бросаться в догонку.....

Странное интервью....
Это не "чемпионат складывается по-другому"...а некоторые обленились....
Это не "новая интересная ситуация" - а роспись в снижении требований к себе после пяти чемпионств....

Потерять 8 очков за сентябрь...из 12-ти - это и есть "мы прибавляем"..???
Без комментариев..)))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:41
Чемпионат стал интереснее. Болельщику больше ничего и не надо. Хотелось бы, чтобы чемпионом стала другая команда, но им будет "Зенит". Не потому, что я так хочу или болею за команду с берегов Невы, а потому, что её игра смотрится более слаженной и мощной, чем игра "Краснодара". Осечки, разумеется, будут у обоих клубов, но у южан их будет больше. "Зениту" надо догонять, поэтому от него можно ожидать усиления игры. А вот "Краснодар", глядя на таблицу, боюсь, может забуксовать, пытаясь всеми силами удержать преимущество. И дело здесь прежде всего в психологии. Южане будут думать прежде всего, как в матче не проиграть и сохранить отрыв в очках, а это чревато. Очень надеюсь, что они не будут ТАК думать.
uj8eq5999gz5
uj8eq5999gz5
вчера в 21:00
Зенит уже поднадоел, хочется кто-нибудь только не Зенит
pomor45
pomor45
вчера в 20:25
Работать надо больше и прибавлять тоже, но следует понимать, что догнать Краснодар можно только, если он остановится. На сегодня отрыв 7 очков, 6 очков можно добыть в личных встречах, в оставшихся играх надежда на других, что они отберут у Краснодара на два очка больше. Пока Краснодар таких надежд соперникам не подаёт.
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:29
Несомненно лидерство Краснодара с отрывом от преследователей для всех, в том числе и для клуба с берегов Невы, который на протяжении пяти лет неизменно с первых туров возглавлял наш чемпионат и в итоге становился победителем, стало неким вызовом.

Понятно, что пройти весь турнир без спадов не получится, вопрос лишь в том, когда это произойдёт и кто первый всерьёз остановит разыгравшихся "быков"? И для чемпиона становится делом принципа в очном поединке в последнем туре первого круга обыграть лидера, а заодно реабилитироваться перед своими болельщиками за домашние поражения от московских Динамо и Локомотива.

Возможно победить Краснодар раньше удастся армейцам Москвы, но это не относится к вызову, о котором упомянул Сантос, это гонка за лидерство в чемпионате, которая только набирает обороты. Болейте за своих, а не против чужих!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:21
Лидерство "Краснодара"-временное,а вот чемпионство "Зенита" в этом сезоне будет последним. Кто дальше???
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 19:08
Семак - это вызов для Зенита, а не Краснодар. От проблем внутри пытаются отвлечь вымышленными проблемами снаружи. особенно когда две трети сезона впереди еще, вызовы они ищут. Тренера ищите лучше
Capral
Capral
вчера в 19:00
Вызов для Зенита в нынешней ситуации- только 03!!!
Хотя, не уверен что поможет...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:59
Сантос думает , что всегда так будет....))) Хватит почемпионствовали . ....Краснодар по праву первые
Гость
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