Дуглас Сантос: «Лидерство „Краснодара“ — это вызов для „Зенита“»

Защитник «Зенита» высказался о лидерстве «Краснодара» в нынешнем сезоне РПЛ .

Это новая для нас ситуация, пять лет подряд «Зенит» становился чемпионом. В этом году чемпионат складывается по-другому. Это вызов для нас, сложный момент, который мы обязаны преодолеть.

Мы работаем каждый день, прибавляем, но пока не настолько, чтобы догнать по очкам «Краснодар». Однако мы движемся к этому и обязательно попробуем вернуться на место, где были все эти годы. Ситуация новая, и тем интереснее.