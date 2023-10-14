Дуглас Сантос: «Лидерство „Краснодара“ — это вызов для „Зенита“»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о лидерстве «Краснодара» в нынешнем сезоне РПЛ.
Это новая для нас ситуация, пять лет подряд «Зенит» становился чемпионом. В этом году чемпионат складывается по-другому. Это вызов для нас, сложный момент, который мы обязаны преодолеть.
Мы работаем каждый день, прибавляем, но пока не настолько, чтобы догнать по очкам «Краснодар». Однако мы движемся к этому и обязательно попробуем вернуться на место, где были все эти годы. Ситуация новая, и тем интереснее.
После 11-го тура «Зенит» отстаёт от «Краснодара» на 7 очков.
Понятно, что пройти весь турнир без спадов не получится, вопрос лишь в том, когда это произойдёт и кто первый всерьёз остановит разыгравшихся "быков"? И для чемпиона становится делом принципа в очном поединке в последнем туре первого круга обыграть лидера, а заодно реабилитироваться перед своими болельщиками за домашние поражения от московских Динамо и Локомотива.
Возможно победить Краснодар раньше удастся армейцам Москвы, но это не относится к вызову, о котором упомянул Сантос, это гонка за лидерство в чемпионате, которая только набирает обороты. Болейте за своих, а не против чужих!
Понятно, что пройти весь турнир без спадов не получится, вопрос лишь в том, когда это произойдёт и кто первый всерьёз остановит разыгравшихся "быков"? И для чемпиона становится делом принципа в очном поединке в последнем туре первого круга обыграть лидера, а заодно реабилитироваться перед своими болельщиками за домашние поражения от московских Динамо и Локомотива.
Возможно победить Краснодар раньше удастся армейцам Москвы, но это не относится к вызову, о котором упомянул Сантос, это гонка за лидерство в чемпионате, которая только набирает обороты. Болейте за своих, а не против чужих!