Бистрович считает, что отношение к России в Европе изменилось .

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25 октября 2023, 11:58

Полузащитник «Балтики» считает, что отношение к России в Европе улучшилось.

Знаю, что хорватские СМИ писали что-то нехорошее, мне присылали какие-то статьи. Но сейчас, наверное, ситуация улучшилась. В Россию приезжают многие иностранцы, и в Европе чуть спокойнее к этому относятся. Вижу это по своим родителям. В прошлом году они тяжело переносили мой отъезд в Россию, но сейчас всё прошло легко. Более того, на следующей неделе они сами ко мне приедут.

Также Бистрович выразил благодарность ЦСКА .

Всё, чего я добился в футболе, — исключительно благодаря ЦСКА . Ни на кого обиду не держу! Это же в том числе и моё решение: когда я видел, что мне будет не хватать игровой практики, то сам выбирал аренду, соглашаясь без каких-либо проблем. У нас хорошие отношения с клубом. Если в итоге получится остаться в ЦСКА , буду счастлив. Я готов выгрызать место на поле. А так стараюсь не думать наперёд. Поживём — увидим.

Напомним, 25-летний хорват в текущем сезоне выступает на правах аренды за «Балтику». На его счету 7 матчей, 2 гола и жёлтая карточка.