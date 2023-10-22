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Абаскаль ответил на слухи о конфликте с Соболевым

вчера, 14:00

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал слухи о конфликте с нападающим «красно-белых» и сборной России Александром Соболевым.

Это тема для невежд, тех, кто не знает. Если вы не знаете информацию, те, кто пытается её распространять, сделать какие‑то домыслы, это не так. Есть футбол, есть то, как футболисты играют на поле. Есть уважение. Всё.

Соболев попал в заявку на матч 12-го тура РПЛ, но остался в запасе.

Ранее в пресс-службе «Спартака» ответили на слухи о разном отношении Абаскаля к россиянам и легионерам.

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Все комментарии
mat73
mat73
вчера в 20:22
А мне кажется, Абаскаль перегибает , сам напрашивается на конфликт
asraeil
asraeil
вчера в 15:12
Что то рыжий скрывает.... знать бы что....
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:03
"Дыма без огня не бывает."
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