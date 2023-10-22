Абаскаль ответил на слухи о конфликте с Соболевым

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вчера, 14:00

Главный тренер «Спартака» прокомментировал слухи о конфликте с нападающим «красно-белых» и сборной России .

Это тема для невежд, тех, кто не знает. Если вы не знаете информацию, те, кто пытается её распространять, сделать какие‑то домыслы, это не так. Есть футбол, есть то, как футболисты играют на поле. Есть уважение. Всё.

Соболев попал в заявку на матч 12-го тура РПЛ , но остался в запасе.

Ранее в пресс-службе «Спартака» ответили на слухи о разном отношении Абаскаля к россиянам и легионерам.