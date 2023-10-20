Полузащитник «Сочи» сравнил уровень РПЛ и МЛС

Полузащитник «Сочи» Амир Батырев сравнил РПЛ и МЛС.
Мне кажется, почти одинаковый уровень. Может быть, в РПЛ чуть повыше он.
Уровень российского футбола высокий. Особенно РПЛ. Первые впечатления были, что здесь очень большой акцент на физику ставится. Все футболисты очень сильные именно в физическом плане и быстрые. Потом я начал привыкать, стало легче играть. Начал развиваться в России как футболист, прибавил где-то. Сейчас мне намного легче.
Батырев является воспитанником канадского футбола. Игрок выступает за «Сочи» с лета 2022 года. В текущем сезоне он провёл 13 матчей в Чемпионате и Кубке России и получил 3 жёлтых карточки. Контракт 24-летнего россиянина с «Сочи» истекает летом 2025 года.