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Юран считает, что Севикян поступил правильно, выбрав сборную Армении

вчера, 11:28

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал, что полузащитник нижегородского клуба и сборной Армении Эдгар Севикян советовался с ним перед выбором национальной команды.

Не буду лукавить, разговор у нас был. Я сказал ему: «Эдгар, футбольная жизнь коротка. Расскажу немножко о своём опыте (в 1992 году Юран принял решение играть за сборную России), а ты принимай решение». Конечно, мне хотелось бы видеть его в сборной России, но я не знаю и никто не знает, когда нас вернут в соревнования. И вернёмся ли мы вообще.

В сборной Армении сейчас собрались хорошие футболисты, в том числе из РПЛ. Наверное, любому хочется играть в отборочных матчах чемпионатов Европы и мира, а то и в финальных. Дай бог, чтобы мы как можно скорее вернулись, но никто не молодеет. Нужно брать от футбола максимум, пока ты в нём, а этот срок ограничен. Эдгар отреагировал: «Я понял. Хочу начинать играть уже сейчас». И выбрал сборную Армении. На данный момент считаю это правильным. Нужно играть.

Также Юран думает, что Севикян способен заиграть в Европе.

Парню двадцать лет, до того, как весной я пришёл в команду, он играл мало. У него очень хорошая школа. В момент моего прихода он был крайним полузащитником, а я нашёл ему место оттянутого форварда, потому что Севикян очень хорошо работает с мячом на скорости. Мы с ним много беседовали на тему, в какой части поля он должен заниматься обводкой, в какой — нет. У него был немного молодёжный футбол, да и сейчас моментами проскальзывает — взять мяч в центре поля и постараться всех обыграть.

Возле штрафной и в ней это оправданно — защитники побоятся фолить. И теперь я им очень доволен, Эдгар прислушивается к советам. Главное, чтобы он не думал, что уже всё умеет и всего достиг. Нужно всегда стремиться расти, и это ещё одна тема наших разговоров.

Когда я закончил играть и начал тренерскую карьеру, начал замечать, как из молодого парня, который сверкнул в нескольких матчах, сразу звёзду лепят. Я противник таких моментов, потому что в этом возрасте сложно реально смотреть на вещи. Когда о тебе начинают много говорить и писать, ты вольно или невольно держишь в голове мысль, что, раз пишут, значит, ты уже всё умеешь. Многих, кого хвалили, мы уже и вспомнить не сможем. Поэтому, пока я работаю с Севикяном, буду держать этот процесс на контроле. Если надо, подскажу. А парень действительно талантливый, и хочется, чтобы он дошёл до по-настоящему высокого уровня.

Думаю, да (ведущие европейские клубы для него достижимы). Процентов 30-35 своего потенциала он ещё не раскрыл. И прибавит, если голова будет на месте.

Ранее Севикян сообщил, как реагирует на критику из-за выбора сборной Армении.

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shlomo2
shlomo2
вчера в 12:00
Ну что сказать... Юран плохому не научит...:))). Ну а Эдгару удачи в играх за сборную.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:41
Да пусть конечно играет за сборную Армении, хоть опыта наберётся. В любом случае это практика и польза.
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