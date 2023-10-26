Ненахов рассказал о работе с немцами и о ситуации с продлением контракта

Защитник «Локомотива» рассказал, как обстояли дела в команде, когда ей руководили немецкие специалисты.

Когда Марко убрали, возникло полное непонимание происходящего — казалось, что грядёт тяжёлое время. Никто не знал, что будет при немцах — они начали выстраивать непонятную структуру, подписывать ненужных игроков. При Гисдоле какая-то логика прослеживалась, но дальше...

Мы начали злиться друг на друга, спрашивали с каждого — казалось, что дело в нас. Но, как видите, причина заключалась в тренере и во всей системе, которую строили немцы. Видимо, эта структура не особо подходит для российского чемпионата. Хотя... Где она вообще может подойти?

Для Марвина Комппера «Локомотив» вообще стал первой командой (в качестве главного тренера). А как в топ-клубе может быть человек, который до этого нигде не работал? Хотел на нас поучиться? Вот мы и шли на соответствующих позициях в таблице... Кстати, Циннбауэр как тренер выглядел лучше, чем Комппер. У него хотя бы был опыт — и знание, как выстраивать тренировочный процесс. Явно не так, что сначала ты что-то увидел на YouTube, а потом попробовал в реальности...

С Ральфом Рангником мы пару раз пересеклись, когда он приезжал к нам на тренировки в «Лужники». И всё, я больше его не видел. Думаю, он забросил этот проект, потому что у него был интерес из «Манчестер Юнайтед». После этого «Локомотив» ему стал неинтересен. Поэтому не сказал бы, что он сильно причастен к тем результатам.