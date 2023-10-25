Галактионов высказался на тему зависимости «Локомотива» от Дзюбы

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25 октября 2023, 14:38

Главный тренер «Локомотива» рассказал, на сколько сильно «красно-зелёные» зависят от нападающего .

Когда на поле есть высокорослый габаритный нападающий — это одна система игры. Когда выходит мобильный, подвижный игрок, с другой антропометрией — структура игры меняется. Это понятно всем. Мы очень рады, что в нашей команде есть игрок такого уровня, как Дзюба — нападающий, который представляет угрозу для соперника. Артём, в рамках нашей модели игры, делает всё возможное, чтобы молодые футболисты раскрывались рядом с ним.

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. За это время он сыграл 26 матчей, забил 11 мячей, отдал 8 голевых передач и получил 4 жёлтых карточки.