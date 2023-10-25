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Галактионов высказался на тему зависимости «Локомотива» от Дзюбы

25 октября 2023, 14:38

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, на сколько сильно «красно-зелёные» зависят от нападающего Артёма Дзюбы.

Когда на поле есть высокорослый габаритный нападающий — это одна система игры. Когда выходит мобильный, подвижный игрок, с другой антропометрией — структура игры меняется. Это понятно всем. Мы очень рады, что в нашей команде есть игрок такого уровня, как Дзюба — нападающий, который представляет угрозу для соперника. Артём, в рамках нашей модели игры, делает всё возможное, чтобы молодые футболисты раскрывались рядом с ним.

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. За это время он сыграл 26 матчей, забил 11 мячей, отдал 8 голевых передач и получил 4 жёлтых карточки.

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25 октября
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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 03:09
"Кошелек, кошелек, какой кошелек!?" 🍌👌, 🌈+Азмун=🤦
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
25 октября в 18:15
Чего он пока не показал в игре за этот клуб?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
25 октября в 16:03
Смотри не перехвали он не показал в Локо и половины того на что способен был в Спартаке и в Зените). В футболе не бывает мелочей. Раздевалку под контроль. Влияние его огромно в отрицательном плане тоже.
g7m6zb5twpx3
g7m6zb5twpx3
25 октября в 15:11
Не может целая команда от одного онаниста зависеть
Capral
Capral
25 октября в 15:00, ред.
Если команда заточена на быстрый футбол и имеет возможность использовать таких быстрых креативных игроков как Пиняев и Глушенков, то Дзюба конечно смотрится лишним. Это не баскетбол, где центровой стоит под кольцом и ждет мяч от быстрых нападающих или разыгрывающего. Это даже не миник- где нужен "столб". Тем более, как я заметил, Локо не так часто использует навесы, команда старается играть низом- в короткий и средний пас. Мне нравится футбол Локо без Дзюбы. Он, как мне кажется- атаку тормозит, да и возраст, тоже сказывается... С другой стороны, его личная статистика неплохая, но всё это было весной. Когда Дзюба играл в Зените в тандеме с Азмуном, там было всё понятно: на Дзюбе всегда висели защитники соперника, что позволяло иранцу действовать свободнее и острее. Но в Локо, схема -игры другая.
ДАША Д
ДАША Д
25 октября в 14:40
Он просто пугает соперников своими размерами.
Гость
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