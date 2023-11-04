Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призы

Стало известно, сколько очков набрал Месси в голосовании за «Золотой мяч»

Сортировать
Все комментарии
Agamaga...............
Agamaga............... ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 14:12
Ну как не тащили, как не впихивали? Он ведь ЗМ получил за выход на ЧМ, когда Швецию прошёл. А так за что его можно было впихнуть, ну сам скажи, вот конкретно за что?
Крайний раз мог получить в 2018 году. Дальше за какие заслуги? Чемпионат Европы выиграл? Чемпионат мира выиграл? Стал лучшим игроком турнира?
Роналду с удовольствием получал липовые награды и с удовольствием участвовал, когда на что-то претендовал.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Agamaga............... (раскрыть)
сегодня в 02:22
ФИФА и УЕФА не тащили и не впихивали Роналду везде. Хорошо, что Роналду не участвовал в таком цирке, в отличие от Меськи
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ just futball (раскрыть)
сегодня в 02:20
Т.е. Карлос Альберто
Agamaga...............
Agamaga............... ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 00:39
Его кроме адептов криша, никто не называет цирком.
Вы же радовались поражению от саудитов в первом туре, и не называли цирком. Там были проблемы только с посещением болельщиков, но во всём остальном всё прошло на высшем уровне. И финал был самый драматичный за всю историю, и в этом финале победил гений Месси. Поэтому, когда он держал в руках ЗМ весь зал аплодировал стоя!
Что же не дарят кришу золотые мячи? Потому что оооочень давно закончился как игрок. Поэтому выгнали с МЮ.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Agamaga............... (раскрыть)
сегодня в 00:07
Катарский цирк многим вскружил головы, но футбол всё больше отождествляют с ЛЧ, там нагрузки скорости, и там не видели пешехода лет десять. Да, да, нет такого игрока в Европе 10 лет, а мячи всё дарят и дарят))
Agamaga...............
Agamaga............... ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:49
Как он закончил мы увидели в финале против французов 😀
Суарес, Неймар давно закончили карьеру, а Месси выиграл ЧМ. Роналду вообще исчез в песках Аравии 😀
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Agamaga............... (раскрыть)
вчера в 22:07
Месси закончился в 2014,спасибо эверебе, айтекину, Суаресу и Нэймару, а то бы и вообще забыли игррка.
А Роналду в это время тащил и тащил и взял 4 ЛЧ на фоне увядающего арга
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:05
Месси закончился в ЛЧ в 14том году, десять лет назад, вот о чём я. зачем статистика тому кто ничего не делает для победы и проигрывает всё? вот
Elliada
Elliada ответ Рой Макай (раскрыть)
вчера в 20:22
Это ЧМ, а не Кубок России. Без скандалов скучно.
Рой Макай
Рой Макай ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:20
Ну не знаю, по мне так это был самый скандальный матч турнира. Причем и голландцы тоже далеко не святые.
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 19:48
А что Месси не выиграл ни одной ЛЧ, не забил ни единого гола в плей-офф ЛЧ, как Роналду на ЧМ???? У Месси 4 ЛЧ, 129 + 40 по системе гол+пас. Если добавить ЧМ, то 5 ЛЧ Роналду просто утешительный приз
Elliada
Elliada ответ Рой Макай (раскрыть)
вчера в 19:46
Эта случайность, которая сделала победу еще красивей
Elliada
Elliada ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 19:45
Кто угодно, лишь бы не Месси. То есть любому в не зависимости от заслуг, лишь бы Месси не досталось, чтобы твой кумир балласт был лучшим? Балласт никогда не станет величайшим в истории. Даже, если забьет 1000 голов в верблюд-лиге, все равно будет вторым.
Рой Макай
Рой Макай ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:41
А, то есть пропустить 2 гола в концовке и выиграть по пенальти - это была многоходовочка от Месси, чтобы поиздеваться над ван Гаалом? Понял, принял.
Agamaga...............
Agamaga............... ответ амурец (раскрыть)
вчера в 19:17
Докажут, что Роналду насиловал Майоргу и посадят в тюрьму. Временно откупился.
Agamaga...............
Agamaga............... ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 19:15
Позор Роналду, что уступил пешеходу Месси по всем фронтам. Разница в 105 голосов говорит о том, что оооочень многие выбрали Месси по делу!
Как нет вопросов к его золотым бутсам, так нет вопросов и к ЗМ. Всё по делу!
Agamaga...............
Agamaga............... ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 19:10
ЧМ самый желанный турнир абсолютно для любого игрока в мире. И победа в этом турнире стоит особняком.
Месси выиграл ЛЧ - 4 раза. По проведённым матчам и голом если смотреть, он не уступает Роналду. В личных встречах в ЛЧ в финале победил, забил. В полуфинале выбил его Реал дважды забив. Что не так?
На дистанции Месси его сделал пешком. ПЕШКОМ!!!))
just futball
just futball ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 19:06
Когда Фалькао выиграл ЛЧ?
Agamaga...............
Agamaga............... ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 19:06
Неведимка, который дважды поразил ворота?
Andriv
Andriv ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 17:56
Согласен - Футбольный "Шарли Эбдо" какое то )))
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 17:40
Франс футбол - это журнал что-то вроде "Вестника кооператора" или "Веселые картинки"...
eleven LC
eleven LC ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 17:30
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Agamaga............... (раскрыть)
    вчера в 16:44
    Так их обидел Мартинес , а не неведимка)
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    вчера в 16:43
    Истина.
    Я бы закрепил это сообщение на главной странице сайта.
    3ton
    3ton
    вчера в 16:21
      НЕ ЭГО И СТ
      НЕ ЭГО И СТ
      вчера в 16:14
      Разрыв большой, как я и говорил.. Европа почти вся проголосовала за Месси... Он получил порядка 71% первых мест, Холанд - 23%.. Это тотальное доминирование, с учётом того, что норвежец взял трэбл.. Эмоциональный и фееричный ЧМ перевесил скучную ЛЧ и всё остальное.. Это логично и справедливо.. Ещё раз поздравляем Месси с завоеванием INFINITY!!!. Это было кайфово!.. 👏👍💪
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      вчера в 14:51, ред.
      Какой позор!!! Если такое подставное дело делают, то хотя бы в 2,3 или 10 очков сделали бы разницу. Но никак не 105! Позор всем тем, кто голосовал за Меську. Судя по их логике, ЗМ 2004 года должен был получить Хористес (или как его) нападающий сборной Греции (за победу на ЧЕ), или хотя бы Карлос Альберто, за сенсационную победу Порту в ЛЧ. А кто получил мы знаем. Хоть и не понимаем за что.
      2010 Снейдер или Иньеста.
      2012 Иньеста, Хави, Вилья, Роналду и т.д.
      2013 Рибери
      2015 Неймар, если не он, то Суарес.
      2019 Аллисон или Ван Дейк.
      2020 Левандовски
      2021 Жоржиньо, Бензема или Левандовски
      2023 Холанд, Мбаппе или Родри. Но никак не Меська.
      nik9373
      nik9373 ответ Agamaga............... (раскрыть)
      вчера в 14:28
      А если бы не приняли спокойно, это что-то бы изменило?
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Agamaga............... (раскрыть)
      вчера в 14:17
      ну это когда нет аргументов то сразу про пять ЧМ Роналду.
      А как про ЛЧ то всех сдувает ветром))
      амурец
      амурец
      вчера в 13:46, ред.
      Как всегда у Месси все куплено, титулы с Барселоной покупались платя судьям (что уже доказано) как и ЗМ как и ЧМ, что тоже вскорости докажут
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       