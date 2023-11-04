Стало известно, сколько очков набрал Месси в голосовании за «Золотой мяч»

Стало известно, сколько баллов набрали футболисты в голосовании за «Золотой мяч».
Лионель Месси набрал 462 балла, а расположившийся на 2-м месте Эрлинг Холанд — 357. Тройку замкнул Килиан Мбаппе, набрав 270 очков.
Стало известно, сколько баллов набрали футболисты в голосовании за «Золотой мяч».
Лионель Месси набрал 462 балла, а расположившийся на 2-м месте Эрлинг Холанд — 357. Тройку замкнул Килиан Мбаппе, набрав 270 очков.
Сборных 50 вообще никого не знают кроме своих игроков и Месси, лезущего из каждого утюга. На Холландов играющих в ЛЧ какой-то далекой на другом конце мира им вообще на94, про него не говорили в единственном радио на острове никогда.. вот и весь секрет побед Месси. медийность
Сборных 50 вообще никого не знают кроме своих игроков и Месси, лезущего из каждого утюга. На Холландов играющих в ЛЧ какой-то далекой на другом конце мира им вообще на94, про него не говорили в единственном радио на острове никогда.. вот и весь секрет побед Месси. медийность