Магуайр узнал логотип «Спартака»

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вчера, 22:49

Защитник «Манчестер Юнайтед» принял участие в игре, целью которой является угадать эмблему футбольного клуба.

Футболист не смог определить логотип «Айнтрахта» из Франкфурта, но у него получилось отличить эмблему московского «Спартака».