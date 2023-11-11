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Магуайр узнал логотип «Спартака»

вчера, 22:49

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр принял участие в игре, целью которой является угадать эмблему футбольного клуба.

Футболист не смог определить логотип «Айнтрахта» из Франкфурта, но у него получилось отличить эмблему московского «Спартака».

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
сегодня в 09:51
А вот на эмблему Зенита он бы показал палец вниз)
112910415
112910415
сегодня в 09:20
ну да, Спартак немало играл с англичанами
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 09:17, ред.
Магуайэр ещё добавил: после развала СССР, нам пришлось сменить паспорта ))
Grizly88
Grizly88
сегодня в 08:52
Может он в будущем будет легендой Спартака? Как Джон Терри?
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 07:43
После 0:7 от Ливерпуля Спартак в Англии знает любой школьник!
uyatjae2b733
uyatjae2b733
сегодня в 05:45
Свой человек, как не знать эмблему любимого клуба
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 01:37
Именно тарелку тарасовского борща, борщ борщу рознь)
311
311
сегодня в 00:45
Ну спартак известнее айнтрахта, это и ежу понятно. Но в основном за былые заслуги.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 00:29
Спартак известная команда в Европе.
Futurista
Futurista ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 23:35
Он потом еще в слезах съел тарелку борща )...
ABir
ABir
вчера в 23:25
Спартак часто играл с английскими клубами и частенько выходил победителем из этих кубковых баталий
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 23:09
И ведь было на что посмотреть!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:05
Не мешало бы Абаскалю такой тест пройти....
Zak11
Zak11
вчера в 23:03
Магуайр болельщик Спартака просто)))
Интерес
Интерес
вчера в 23:02, ред.
Он смотрел знаменитый матч "Ливерпуль"-"Спартак".Как тут не запомнить!
А у "Айнтрахта" какой-то петух чернобыльский и одна буковка-как тут угадаешь???.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:02, ред.
"Всё просто, в детстве я был фанатом "Спартака" и пересматривал все его матчи," - отметил легендарный защитник сборной Англии и МЮ, - "Я думаю, именно это позволило мне стать одним из лучших защитников в мире."

"Спартаковские кружева и забегания, бесковская дисциплина, это всё моё, родное" - продолжил он, - "Очень обрадовался, что ко мне присоединился мой старый друг Джонни Эванс, в юности мы не раз играли с ним вместе в защите и представляли, что мы - Вагиз Хадиятуллин и Александр Сорокин, знаменитая спартаковская пара центральных защитников."

"Я рад, что сейчас, когда прошло уже столько лет, мы всё-таки немножко привносим столь любимый нами спартаковский дух в АПЛ", - закончил он и заплакал от ностальгии.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:53
Уж не скрытый ли это намёк на что либо?)))
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