Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр принял участие в игре, целью которой является угадать эмблему футбольного клуба.
Футболист не смог определить логотип «Айнтрахта» из Франкфурта, но у него получилось отличить эмблему московского «Спартака».
А у "Айнтрахта" какой-то петух чернобыльский и одна буковка-как тут угадаешь???.
А у "Айнтрахта" какой-то петух чернобыльский и одна буковка-как тут угадаешь???.
"Спартаковские кружева и забегания, бесковская дисциплина, это всё моё, родное" - продолжил он, - "Очень обрадовался, что ко мне присоединился мой старый друг Джонни Эванс, в юности мы не раз играли с ним вместе в защите и представляли, что мы - Вагиз Хадиятуллин и Александр Сорокин, знаменитая спартаковская пара центральных защитников."
"Я рад, что сейчас, когда прошло уже столько лет, мы всё-таки немножко привносим столь любимый нами спартаковский дух в АПЛ", - закончил он и заплакал от ностальгии.
"Спартаковские кружева и забегания, бесковская дисциплина, это всё моё, родное" - продолжил он, - "Очень обрадовался, что ко мне присоединился мой старый друг Джонни Эванс, в юности мы не раз играли с ним вместе в защите и представляли, что мы - Вагиз Хадиятуллин и Александр Сорокин, знаменитая спартаковская пара центральных защитников."
"Я рад, что сейчас, когда прошло уже столько лет, мы всё-таки немножко привносим столь любимый нами спартаковский дух в АПЛ", - закончил он и заплакал от ностальгии.