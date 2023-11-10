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«Зенит» изменил эмблему в рамках акции по борьбе с кибербуллингом

вчера, 19:33

«Зенит» опубликовал изображение измененной эмблемы в рамках акции по борьбе с кибербуллингом. В заявлении клуба сказано:

«Сине-бело-голубые» присоединились ко всероссийской акции, направленной на борьбу с агрессией в интернете и за его пределами.

Кибербуллинг — это травля в сети, когда волна негатива от множества людей направляется на одного человека или компанию. Пять лет назад VK запустил социальную кампанию, которая объединила всех, для кого любое насилие в сети и за её пределами — недопустимо.

Спортсмены разного профессионального уровня и возраста регулярно сталкиваются с травлей и агрессией: воспитанники футбольных школ, которые сомневаются в своих способностях, профессиональные игроки, которые не забивают важный пенальти, клуб, который проигрывает матч.

Мы присоединяемся к инициативе, потому что уверены: cлова в интернете могут ранить, и в наших силах это остановить.

С 10 по 17 ноября «Зенит» объявляет «Неделю борьбы с кибербуллингом». Клуб изменил логотип, добавив в него белые сердца, символ социальной кампании, в знак того, что «сине-бело-голубые» против агрессии в интернете. В рамках недели мы поделимся правилами сетевого этикета, а также расскажем о профильных организациях, которые помогут получить поддержку, если вы столкнулись с насилием.

Футбольный клуб «Зенит» призывает всех болельщиков «сине-бело-голубых» относиться внимательнее к комментариям, быть вежливыми с собеседниками в интернете и беречь своих близких.

Слова в интернете могут ранить. В наших силах это остановить.

«Зенит» изменил эмблему в рамках акции по борьбе с кибербуллингом

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Все комментарии
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Rattlehead (раскрыть)
сегодня в 14:41
Никогда не нравился Дзюба, но такая жестокость неуместна. Надо быть добрее!
Сп62
Сп62 ответ Agamaga............... (раскрыть)
сегодня в 12:41
Чем креативнее человек, тем больше стрел сыпится на него.
Agamaga...............
Agamaga............... ответ Rattlehead (раскрыть)
сегодня в 04:25
А зачем лезть к другим? Дзюба ведь не обязан соответстовать требованиям рандомных людей.
Если бы люди занимались своей жизнью, то Дзюбу бы не заметили.
Agamaga...............
Agamaga...............
сегодня в 04:21
А нельзя без "буллинга" обойтись и использовать простые русские слова?
Rattlehead
Rattlehead ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 21:05
С чего бы это? Если заслужил, то почему бы и не потравить, как того же Дзюбу, которому еще и мало досталось. Надо было так затравить, чтобы завязал с футболом и вообще с радаров пропал, ирод.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 21:05
Все на деньги Газпрома.
adekvat
adekvat ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 20:34
Бузова же терпит.
Интерес
Интерес
вчера в 20:09
АКция с нулевым КПД на выходе.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:01
Правильное решение - травли НЕТ !!!
Гость
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