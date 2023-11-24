Ди Мария объявил о завершении карьеры в сборной после Кубка Америки

Полузащитник сборной Аргентины сообщил о том, что завершит карьеру в национальной команде после Кубка Америки, который пройдёт следующим летом. Источник со ссылкой на соцсети приводит слова хавбека:

Я не могу выразить словами, насколько поддержка [в игре против Бразилии] наполнила мою душу. Я наслаждаюсь каждой секундой этой любви и любви моих товарищей по команде. Они — мои друзья, без них эта история не имела бы такого смысла. Поддержка каждого из них сделала меня тем, кем я являюсь сегодня.

Мы не можем допустить того, что произошло на стадионе [в матче с Бразилией — прим.ред.], никто не заслуживает ни такого обращения, ни избиений. Семьи и дети посреди стадиона были напуганы, единственное, что им оставалось, — это смотреть матч и получать от него удовольствие. Надеюсь, подобное больше не повторится. Мы, игроки, всегда будем защищать наших болельщиков.

Кубок Америки будет последним разом, когда я надену футболку Аргентины. Со всей болью в душе и чувством кома в горле я прощаюсь с самым прекрасным событием, которое случилось со мной в моей карьере.

Спасибо болельщикам, семье, друзьям и товарищам по команде, мы продолжаем творить историю.