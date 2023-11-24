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Ди Мария объявил о завершении карьеры в сборной после Кубка Америки

вчера, 08:59

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария сообщил о том, что завершит карьеру в национальной команде после Кубка Америки, который пройдёт следующим летом. Источник со ссылкой на соцсети приводит слова хавбека:

Я не могу выразить словами, насколько поддержка [в игре против Бразилии] наполнила мою душу. Я наслаждаюсь каждой секундой этой любви и любви моих товарищей по команде. Они — мои друзья, без них эта история не имела бы такого смысла. Поддержка каждого из них сделала меня тем, кем я являюсь сегодня.

Мы не можем допустить того, что произошло на стадионе [в матче с Бразилией — прим.ред.], никто не заслуживает ни такого обращения, ни избиений. Семьи и дети посреди стадиона были напуганы, единственное, что им оставалось, — это смотреть матч и получать от него удовольствие. Надеюсь, подобное больше не повторится. Мы, игроки, всегда будем защищать наших болельщиков.

Кубок Америки будет последним разом, когда я надену футболку Аргентины. Со всей болью в душе и чувством кома в горле я прощаюсь с самым прекрасным событием, которое случилось со мной в моей карьере.

Спасибо болельщикам, семье, друзьям и товарищам по команде, мы продолжаем творить историю.

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Все комментарии
амурец
амурец ответ Agamaga................ (раскрыть)
сегодня в 01:13, ред.
    Agamaga................
    Agamaga................ ответ амурец (раскрыть)
    сегодня в 00:00
    Как Реал ЛЧ с помощью судей?
    ЧМ это другое измерение. Там нужен характер, что и показал Месси.
    Evgeniy25
    Evgeniy25
    вчера в 20:58
    Кавани тоже жертва ПСЖ... Кавани это синоним трудолюбия честности и работа до 7 пота, в отличии от истерички Неймара... который растратил свое время впустую, на одном таланте далеко не уедешь!
    shur
    shur ответ Evgeniy25 (раскрыть)
    вчера в 20:02, ред.
    ...хочется добавить ещё об одной жертве интриг ПСЖ - Эдисон Кавани, вот кого выперли так уж выперли, ведь тоже был в лидерах, не правда ли ...???!!!
    Evgeniy25
    Evgeniy25
    вчера в 19:46, ред.
    Уходит эпоха Месси Роналду Хави Иньеста Рибери Робен Ибрагимови, Ди Мария самый недооценненый футболист современности, все смещают взоры на Месси хотя он забил гол Бразилии в кубке Америки, и был очень хорош в финале против Франции, его выперли из Псж хотя он был лидером команды несправедливо и грустно! Удачи Ди Мармя!
    амурец
    амурец ответ Agamaga................ (раскрыть)
    вчера в 18:39
    Его выиграли судьи для Месси
    shur
    shur
    вчера в 18:07, ред.
    ...три аргентинца на которых нет аллергии - Батистута, Кемпес, Ди Мария...!!! Очень ценный игрок со своим тонким мышлением на поле, спасибо за игру, Мастер!!!
    Agamaga................
    Agamaga................ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 17:24
    Народ требует продолжения банкета, нельзя отказать)
    ДиМа всё выиграл с Месси, кто после КА, кто после отбора на ЧМ уйдёт с чистой совестью.
    Agamaga................
    Agamaga................ ответ амурец (раскрыть)
    вчера в 17:23
    А вам покоя не даёт, что Месси выиграл ЧМ.
    амурец
    амурец
    вчера в 13:40
    Конечно пашет в каждой игре, а все лавры гному, который только и умеет бить липовые пенальти
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 13:11, ред.
    Это уже было, это аргентинцы , - там так принято.

    P.S. Всё как у Кобзона (царство небесное). Тот тоже тыщу раз уходил со сцены и столько же раз возвращался.
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r
    вчера в 12:35
    Один из самых недооцененных игроков современности завершает свою карьеру. Уходит эпоха. ДиМа показывал игру на высочайшем уровне, но всегда был в тени - радует, что все-таки стал чемпионом мира.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    вчера в 10:50
    Гному тоже пора.
    njq8vcz7yr7c
    njq8vcz7yr7c
    вчера в 10:37
    Это очень печальное известие для любителей футбола и сборной Аргентины. Анхель Ди Мария является одним из лучших полузащитников в мире и важной частью команды. Его решение завершить карьеру в сборной может быть связано с возрастом и желанием сосредоточиться на клубной карьере. Тем не менее, это большая потеря для сборной Аргентины и всего мирового футбола.
    112910415
    112910415
    вчера в 10:02
    великолепный и легендарный !
    drug01
    drug01
    вчера в 09:47
    Спасибо за игру! Оставил хороший след в футболе.....
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 09:41
    Легенда сборной, настоящая.
    Жаль его не было в финале 2014 , он бы точно затащил как и в финале 22
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 09:30
    Столько лет играл на хорошем уровне,пора и отдохнуть.
    Гость
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