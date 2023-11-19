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Один из лучших бомбардиров Серии А в XXI веке завершил карьеру

вчера, 14:48

Итальянский нападающий Фабио Квальярелла завершил карьеру в возрасте сорока лет. С июля 2023 года игрок находился в статусе свободного агента, так как покинул «Сампдорию».

Квальярелла выступал за «Торино», «Фиорентину», «Кьету», «Удинезе», «Асколи», «Сампдорию», «Наполи» и «Ювентус». 40-летний нападающий является трёхкратным чемпионом Италии и двукратным обладателем Суперкубка Италии. Также Квальярелла признавался лучшим бомбардиром Серии А (сезон 2018/2019).

За свою карьеру итальянец провёл 717 игр, в которых забил 283 мяча. За сборную Италии он сыграл 29 матчей и записал на свой счёт 8 голов.

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Все комментарии
БиллиБоб
БиллиБоб
вчера в 19:01
Частенько забивал красивые голы.
112910415
112910415
вчера в 18:53
славная карьера достойного игрока !
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 18:18
Достаточно долгая карьера вышла у Фабио.
Сергей19
Сергей19
вчера в 16:53
Спасибо за игру.
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 16:51
Не топовый, но весьма добротный нап был. Были важные голы за Юве в чемпионате, хорошего отдыха
kazakoff
kazakoff
вчера в 16:24
Классные мячи он забивал, отличный футболист, и может тренер будет хороший
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:15
Фабио сделал своё дело, Фабио может уходить !
амурец
амурец
вчера в 14:50
Уходит еще один рельно хорошиц футболист, а дутые чемпины не хотят уходить, хотя тормозят футбол
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