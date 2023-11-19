Один из лучших бомбардиров Серии А в XXI веке завершил карьеру

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вчера, 14:48

Итальянский нападающий завершил карьеру в возрасте сорока лет. С июля 2023 года игрок находился в статусе свободного агента, так как покинул «Сампдорию».

Квальярелла выступал за «Торино», «Фиорентину», «Кьету», «Удинезе», «Асколи», «Сампдорию», «Наполи» и «Ювентус». 40-летний нападающий является трёхкратным чемпионом Италии и двукратным обладателем Суперкубка Италии. Также Квальярелла признавался лучшим бомбардиром Серии А (сезон 2018/2019).

За свою карьеру итальянец провёл 717 игр, в которых забил 283 мяча. За сборную Италии он сыграл 29 матчей и записал на свой счёт 8 голов.