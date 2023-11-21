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Дзагоев объявил о завершении карьеры в 33 года

вчера, 14:30

Пресс-служба «Ламии» объявила о расторжении контракта с полузащитником Аланом Дзагоевым.

Причиной является тот факт, что футболист принял решение завершить карьеру. Соглашение расторгнуто по взаимному согласию сторон.

За свою карьеру Дзагоев выступал за ЦСКА, «Рубин» и «Ламию». На его счету 58 матчей и 9 голов в составе сборной России.

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Все комментарии
протон
протон ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:30
Если не ошибаюсь он лезгин, играл в Азербайджане, жил в Дагестане.
kinderpingui
kinderpingui ответ Anatoly Kandaurov 1 (раскрыть)
вчера в 21:57
чисто моё субъективное мнение стремящееся к объективному. вот пример: аршавин по меркам европы относительно средний футболист (1 год он не плохо выстрелил),а по меркам России - это лучший футболист 21 века из наших. Так кто в сранении с ним Дзагоев?! а если по титулам судить, то там и у васина не мало их)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Agamaga............... (раскрыть)
вчера в 21:40
Пожалуй, да. Но Нарвик Сирхаев, по моему не дагестанец, а азербайджанец?
Agamaga...............
Agamaga............... ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:23
За Кавказ не скажу, но золотое поколение Анжи не забыть, когда было много местных игроков - Сирхаев, Адиев, Рамазанов, Будунов, Агаларов, Акаев. Поколение Лахиялова оно уже не такое было.
Anatoly Kandaurov 1
Anatoly Kandaurov 1 ответ kinderpingui (раскрыть)
вчера в 21:01
Хорошие игроки не запоминаются только тем, кто либо не смотрит футбол, либо смотрит в фанатских очках других клубов и подняться на фанатскими нормами уже не может.
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 19:12
А как он МЮ раскатывал на Old Trafford?))
kinderpingui
kinderpingui
вчера в 18:50
вечно подающий надежды стеклянный середнячок по меркам рпл, особо ничем не запомнился. Ну разве, что голевой навес на чм 2018
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 18:29
Эдуард Григорьевич, дорогой!. Я начинал свою трудовую деятельность после питерского вуза в Дагестане, в Кспийске на заводе Дагдизель. Знаю Дагестан очень хорошо, люблю этот край. У меня там много друзей еще есть, правда все уже как и я аксакалы. Но связь поддерживаем. Так что рад, что вы тоже к Дагестану неравнодушны. Будьте здоровы.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:15, ред.
Спасибо за всё, дорогу молодым. Здоровья, парню
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 17:10
Никогда не был хорошим футболистом ! Лавочник, уровня ниже среднего.
112910415
112910415
вчера в 17:02
в лучшие годы был очень, очень хорош !
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:38, ред.
Дагестан (болельщики ) болеют за ЦСКА , а что Алан осетин, знаю. Что я написал, гарантирую. Именно игра Алана покорила болельщиков Дагестана.
Будь здрав Дружище.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 16:28
Эдуард Григорьевич, дорогой. Алан родом из Осетии. Осетин. В Осетии его до сих пор обожают. Про Дагестан не знаю, у них свои кумиры. Шамиль Лахиялов, например, или Будун Будунов. Но на Кавказе Алан популярен.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 15:50
Весь Дагестан болел за ЦСКА --- Дзага своей игрой покорил его болельщиков.
Травмы сделали своё дело и Алан закончил футбольную карьеру. Такова жизнь.
Удачи ему, может станет тренером.
drug01
drug01
вчера в 15:00
Поиграл и теперь пора найти работу!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:53
Умный, думающий игрок был с отличным пасом. Не Титов, но рядом. Травмы пришли, а потом обидное "хрусталь", спасая булки своего босса от патологической жадности, короткой скамейки, ЛЧ. Он не один там рано закончивший.
Удачи ему.
Александр Апалько
Александр Апалько
вчера в 14:40
Жаль...Если бы не травмы,мог бы играть за серьезный клуб в Европе.
протон
протон
вчера в 14:34
Конечно когда он так ярко начинал в 18 лет не такой карьеры ожидали. Но все равно лучше чем почти у всех российских футболистов вышло.
Спасибо за 1:5 в дерби, осень 2008, ЛЧ 2009-2010 2011-2012, Евро - 2012, три чемпионства, последний наш на данный момент «золотой» гол и голевой пас в 1/4 ЧМ с хорватами.
Связки с Вагнером, а потом с Думбия были волшебны.
Алан полностью заслужил граффити на ВЭБ - Арене.
ДСА
ДСА
вчера в 14:32
Просто невозможно его всё время ремонтировать.
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