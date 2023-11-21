Дзагоев объявил о завершении карьеры в 33 года

Пресс-служба «Ламии» объявила о расторжении контракта с полузащитником Аланом Дзагоевым.
Причиной является тот факт, что футболист принял решение завершить карьеру. Соглашение расторгнуто по взаимному согласию сторон.
За свою карьеру Дзагоев выступал за ЦСКА, «Рубин» и «Ламию». На его счету 58 матчей и 9 голов в составе сборной России.
Спасибо за 1:5 в дерби, осень 2008, ЛЧ 2009-2010 2011-2012, Евро - 2012, три чемпионства, последний наш на данный момент «золотой» гол и голевой пас в 1/4 ЧМ с хорватами.
Связки с Вагнером, а потом с Думбия были волшебны.
Алан полностью заслужил граффити на ВЭБ - Арене.
Спасибо за 1:5 в дерби, осень 2008, ЛЧ 2009-2010 2011-2012, Евро - 2012, три чемпионства, последний наш на данный момент «золотой» гол и голевой пас в 1/4 ЧМ с хорватами.
Связки с Вагнером, а потом с Думбия были волшебны.
Алан полностью заслужил граффити на ВЭБ - Арене.
Удачи ему.
Удачи ему.