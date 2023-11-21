Дзагоев рассказал, почему принял решение завершить карьеру

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России рассказал, почему решил завершить карьеру.

Я приехал в Грецию, сыграл два матча [за «Ламию»], потом на тренировке повредил заднюю поверхность бедра правой ноги. Ничего серьезного: две недели я спокойно восстанавливался, никто меня никуда не гнал. Дали столько времени, сколько надо было. Но на последней тренировке перед выходом в общую группу я дернул левую икроножную. Тут уже принял решение, что все, хватит. Последние несколько сезонов у меня почти не было травм благодаря подготовке, которую я выстроил. С небольшими мышечными повреждениями раз в два месяца я бы еще смирился. Но сейчас это становится тяжело и морально, и физически.