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Дзагоев рассказал, почему принял решение завершить карьеру

вчера, 15:29

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев рассказал, почему решил завершить карьеру.

Я приехал в Грецию, сыграл два матча [за «Ламию»], потом на тренировке повредил заднюю поверхность бедра правой ноги. Ничего серьезного: две недели я спокойно восстанавливался, никто меня никуда не гнал. Дали столько времени, сколько надо было. Но на последней тренировке перед выходом в общую группу я дернул левую икроножную. Тут уже принял решение, что все, хватит. Последние несколько сезонов у меня почти не было травм благодаря подготовке, которую я выстроил. С небольшими мышечными повреждениями раз в два месяца я бы еще смирился. Но сейчас это становится тяжело и морально, и физически.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:36
Сергеевич вернулся1Сергеевич вернулся1
А главбух то куда делся.? Вчера прочитал новость, что Вы уже испанский язык осваиваете. Порадовался.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:41
Правильное решение футболиста. Всегда надо вовремя сказать стоп. Видимо предел уже. Ещё бы легенде сказать пора, но видимо слезы и вставание в позу ещё долго будут.. Каждому свое.
протон
протон
вчера в 15:31
Несмотря на травмы, у Алана получилась яркая, красивая и запоминающаяся карьера. он стал легендой ЦСКА, забивал великим вратарям в ЛЧ, играл с Думбия, Вагнером, Хондой и другими крутыми легами. иногда срывался на агрессию и конфликтовал, но для такой длинной карьеры в общем и целом, в скандалы не попадал. запомнился игрой, как яркий и нестандартный футболист. трансформировался из яркой десятки в командного игрока центра поля.
Гость
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