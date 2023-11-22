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Арас Озбилис объявил о завершении карьеры

вчера, 15:19

Полузащитник «Урарту» Арас Озбилиз завершил карьеру футболиста. Российским любителям футбола армянин знаком по выступлениям за «Кубань» (26 матчей, 11 голов и 4 ассиста) и «Спартак» (39 матчей, 4 гола и 5 ассистов).

Озбилиз является: двукратным чемпионом Нидерландов в составе «Аякса»; чемпионом Турции в составе «Бешикташа»; чемпионом Молдавии в составе «Шерифа» и чемпионом и обладателем кубка Армении в составе «Урарту».

Ранее сообщалось, что Озбилиз выдвинет свою кандидатуру на пост президента Федерации футбола Армении.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:17
Армянин? Арас Озбилис…
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:28
Загубил свою карьеру..б
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:26
Видимо не у всех здоровья хватает до 40 бегать...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:26
Теперь в сборную Армении, тренером.
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