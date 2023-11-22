Арас Озбилис объявил о завершении карьеры

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вчера, 15:19

Полузащитник «Урарту» завершил карьеру футболиста. Российским любителям футбола армянин знаком по выступлениям за «Кубань» (26 матчей, 11 голов и 4 ассиста) и «Спартак» (39 матчей, 4 гола и 5 ассистов).

Озбилиз является: двукратным чемпионом Нидерландов в составе «Аякса»; чемпионом Турции в составе «Бешикташа»; чемпионом Молдавии в составе «Шерифа» и чемпионом и обладателем кубка Армении в составе «Урарту».

Ранее сообщалось, что Озбилиз выдвинет свою кандидатуру на пост президента Федерации футбола Армении.