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В ЦСКА сообщили, что ждут Дзагоева в клубе в любом качестве

вчера, 20:13

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал завершение карьеры бывшего полузащитника клуба Алана Дзагоева.

Всегда грустно, когда такие великие игроки, как Алан Дзагоев, завершают карьеру. Мы с большой теплотой вспоминаем о том времени, которое Алан провёл в нашем клубе. Уже в 17 лет, только перейдя к нам, Дзага стал показывать высочайший уровень игры. Многие помнят его ассистентский хет‑трик в матче со «Спартаком» в 2008 году, великолепные мячи в Лиге чемпионов и Лиге Европы, блистательную игру за сборную и, конечно же, чемпионский гол в игре с «Рубином» в 2016‑м. Все те победы и трофеи невозможно представить без Алана. Поэтому хочется поблагодарить его за ту пользу, которую он принёс ПФК ЦСКА, тот вклад в достижение общих целей, за голы и голевые передачи, за ту радость, которую он доставлял болельщикам.

Дзагоева всегда отличал футбольный интеллект: великолепное видение поля, умение вовремя отдать точный разрезающий пас, абсолютно непредсказуемый для соперника. Алана долгое время преследовали травмы, но, несмотря на все сложности, он построил выдающуюся карьеру, которой можно только восхищаться. Не каждый игрок может похвастаться такими достижениями: трёхкратный чемпион России, четырёхкратный обладатель Кубка и Суперкубка, а также не забываем о более чем 200 голевых действиях. Его футбольный путь должен стать ориентиром для юных поколений «армейцев».

Мы всегда ждём Алана обратно домой в любом качестве. Если он захочет вернуться в структуру клуба, наши двери для него всегда будут открыты. Вместе обсудим и решим, какой именно будет эта роль, а пока нужно немного отдохнуть и насладиться моментом — пройден по‑настоящему большой и славный путь.

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Все комментарии
Naherger
Naherger
вчера в 23:34
Надеюсь,это не балобольство было
2c8dtj43vvnp
2c8dtj43vvnp
вчера в 22:49
Скоро ждите,от такого предложения вряд-ли откажется
Интерес
Интерес ответ Anatoly Kandaurov 1 (раскрыть)
вчера в 21:48, ред.
Ну тогда берём! Он мно-о-о-гому научит!
Я только вот одного не понимаю-извечного поиска "духа".
Anatoly Kandaurov 1
Anatoly Kandaurov 1 ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 21:18
Просто год на год не приходится. Самый успешный год был 2004-2005 (годы рождения). Сейчас за молодежку играют в основном 2005 и немного 2006. Каждый год идет смена составов, поэтому стабильность практически невозможна. А ребята 2005 г рождения ( Рядно, Кисляк, Глебов) уже в основе появляются . Так что Академия ЦСКА одна из лучших в РПЛ. Да и этот сезон еще продолжается. Алан может взять группу ребят, например 2012 - 13 г. рождения и вести ее до выпуска. Тем более, что в каждой возрастной группе несколько классов (по 3-5). Так что скептицизм по поводу "скромных результатов" не уместен и отдает КБ духом.
Интерес
Интерес ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:44
Ну раз так...А я всё гадаю,почему на выходе скромные результаты-даже молодёжка сникла.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 20:42
Смею предположить, что работать в Академии ЦСКА он сможет не хуже Карнаухова, Минько, Гусева, Аксенова, которые тоже "академиев не кончали".
Grizly88
Grizly88
вчера в 20:31
Спасибо Дзагоеву за все
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 20:28, ред.
Очень рад, что руководство клуба готово принять Алана, работу для него найдут.
Ждём Алана в Москве. Удачи.
Интерес
Интерес
вчера в 20:26
Трудно себе представить,в каком качестве Алан может пригодиться клубу.Как и у большинства-ни образования,ни характера и стремления к чему-нибудь,и нереализованный потенциал,именно в силу вышеназванных причин.
А слова хорошие,но дежурные...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:14
Могут найти какую нибудь работу.
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