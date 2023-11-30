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Тикнизян сравнил Сперцяна с Лэмпардом и Джеррардом

сегодня, 17:57

Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян поделился мнением о хавбеке «Краснодара» Эдуарде Сперцяне.

Эдик – топовый футболист с сильными качествами. Он настоящий дирижёр команды, у него прекрасное видение поля, но чемпионство выигрывает вся команда, а не один игрок. Если «Краснодар» так продолжит, то у них есть большие шансы стать чемпионами.

Эдик – диспетчер нашей сборной. Его роль можно сравнить с ролью Фрэнка Лэмпарда в «Челси» или Стивена Джеррарда в «Ливерпуле». Во многом от того, как он играет, зависит вся команда.

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alexamit
alexamit
сегодня в 18:32
Сравнил что-то с чем-то.
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
сегодня в 18:16
Спиртян лучше их всех.. 😄
st2fdt9pemhx
st2fdt9pemhx
сегодня в 18:01
Это он походу интервью армянскому радио давал
Гость
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