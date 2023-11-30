Тикнизян сравнил Сперцяна с Лэмпардом и Джеррардом

Полузащитник «Локомотива» поделился мнением о хавбеке «Краснодара» .

Эдик – топовый футболист с сильными качествами. Он настоящий дирижёр команды, у него прекрасное видение поля, но чемпионство выигрывает вся команда, а не один игрок. Если «Краснодар» так продолжит, то у них есть большие шансы стать чемпионами.

Эдик – диспетчер нашей сборной. Его роль можно сравнить с ролью Фрэнка Лэмпарда в «Челси» или Стивена Джеррарда в «Ливерпуле». Во многом от того, как он играет, зависит вся команда.