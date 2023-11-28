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Канчельскис: «Москва — футбольная столица России»

сегодня, 11:13

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис назвал Москву футбольной столицей страны.

Москва — футбольная столица России. Безоговорочно. Санкт-Петербург пока не приблизился к Москве, им еще далековато до этого, несмотря на большое количество чемпионств подряд у клуба из этого города. Про «Зенит» можно сказать по-другому — они станут командой номер один в России, если выиграют десять чемпионств подряд.

Я перед этим сезоном говорил, что «Зенит» снова станет чемпионом. Ну, ребят, вы хотя бы вспоминайте мои слова. Я бы на месте Александра Медведева поставил задачу выиграть десять золотых медалей подряд, чтобы обогнать «Спартак». Тогда можно будет говорить, что «Зенит» is the best.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 13:31
Канчельскис сказал, что .... - это всё равно, что британские учёные открыли, что ...., короче - бла, бла, бла .....
stanichnik
stanichnik
сегодня в 13:26
Если вникнуть в суть значения слова "столица"(главный город государства, в котором, как правило, находятся высшие органы власти и управления: резиденция главы государства (монарха, президента), парламент, центральные министерства и ведомства, Верховный суд страны), то не обязательно ждать обозначенного Канчельскисом срока. Питер может стать футбольной столицей России в любое время, достаточно перевести все органы управления российским футболом, включая штаб-квартиру РФС, Судейский комитет, КДК и прочие футбольные структуры из Москвы в Санкт-Петербург. Учитывая, то как единогласно принимаются все решения, выдвигаемые Президентом РФСа, а им сейчас является Дюков(уроженец Ленинграда, да к тому же ещё и Газпромовец), то такая инициатива может вполне реализоваться в жизнь. Но а пока Москва не только столица государства, но и футбольная столица России. Болейте за своих, а не против чужих!
pomor45
pomor45 ответ ssspartak (раскрыть)
сегодня в 13:13
Принципиальная борьба великих московских клубов за чемпионство скромного клуба из Санкт-Петербурга.
pomor45
pomor45 ответ Quilby (раскрыть)
сегодня в 13:03
Чем-то надо московским утешаться.
pomor45
pomor45
сегодня в 13:01
В "футбольной столице" нет ни одного стадиона, который мог бы не то, что соперничать, а рядом стоять с тем, который есть в настоящей футбольной столице.
ssspartak
ssspartak
сегодня в 12:35
Он прав. И даже и с десятью чемпионствами зенита Москва останется футбольной столицей. В Москве принципиальная борьба между ЦСКА, Спартак, Локомотив, Динамо. И это великие клубы.
Quilby
Quilby
сегодня в 12:31
Даже по посещаемости любой матч Зенита в Питере соберет больше болельщиков, чем все московские команды в Москве вместе взятые. Так, что вопрос о футбольной столице очень спорный.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 12:27
не согласен, даже это не поможет! питерские и так уже самые *культурные*, а недавно стали еще и *кулинарной столицей*! Какие еще *столицы* на очереди?
Izmar
Izmar
сегодня в 12:27
Это слова пацана, но не известного в прошлом футболиста.
shlomo
shlomo
сегодня в 11:24
Погорячился Андрейка..... 10 подряд это круто, ни ничего нет невозможного.
lotsman
lotsman
сегодня в 11:17
Естественно. В Москве много футбольных клубов.
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