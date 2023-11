Канчельскис: «Москва — футбольная столица России»

Бывший футболист сборной России назвал Москву футбольной столицей страны.

Москва — футбольная столица России. Безоговорочно. Санкт-Петербург пока не приблизился к Москве, им еще далековато до этого, несмотря на большое количество чемпионств подряд у клуба из этого города. Про «Зенит» можно сказать по-другому — они станут командой номер один в России, если выиграют десять чемпионств подряд.

Я перед этим сезоном говорил, что «Зенит» снова станет чемпионом. Ну, ребят, вы хотя бы вспоминайте мои слова. Я бы на месте Александра Медведева поставил задачу выиграть десять золотых медалей подряд, чтобы обогнать «Спартак». Тогда можно будет говорить, что «Зенит» is the best.