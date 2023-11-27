Бальбуэна: «Тюкавин может заиграть в лучших клубах АПЛ»

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна поделился мнением о нападающем московского клуба Константине Тюкавине.
Тюкавин? Лучше ни с кем из европейских нападающих его не сравнивать. Он молодой, хороший форвард, который нам помогает. Верю, что он заиграет в лучших клубах АПЛ, потенциал у него для этого есть.
Если он продолжит в том же темпе, думаю, английские клубы обратят на него внимание и он перейдет к ним уже грядущим летом, это возможно. Костя — открытый парень, легко выслушивает всю информацию, которую ему говоришь
Тюкавин- сугубо позиционный форвард, он дальше своей позиции не отходит, не разгоняет атаку, играет только на чистых мячах, исключительно в радиусе своего игрового амплуа. Он и близко на трудягу не тянет, и это не его работа. Комплимент Бальбуэна- не более чем комплимент, хотя, по своей игровой манере, и потому, что он умеет делать на поле- вероятно, именно к футболу АПЛ он подходит. Но не надо предвосхищать события, Захаряну тоже много авансов выдавали, но пока, ничего особенного он не показал...
Тюкавин- сугубо позиционный форвард, он дальше своей позиции не отходит, не разгоняет атаку, играет только на чистых мячах, исключительно в радиусе своего игрового амплуа. Он и близко на трудягу не тянет, и это не его работа. Комплимент Бальбуэна- не более чем комплимент, хотя, по своей игровой манере, и потому, что он умеет делать на поле- вероятно, именно к футболу АПЛ он подходит. Но не надо предвосхищать события, Захаряну тоже много авансов выдавали, но пока, ничего особенного он не показал...
Кокорин играет не шатко, не валко. Захарян сидит на скамейке. Единственный раз вышел в старте в игре с Мальоркой, но выглядел блекло и в перерыве был заменён. Миранчук в основном выходит на замену и на поле почти не виден. Бакаев никак не впишется в коллектив, опять травма... В общем, если здесь удачно попал по мячу, то это не значит что ты всех порвёшь в АПЛ.
Кокорин играет не шатко, не валко. Захарян сидит на скамейке. Единственный раз вышел в старте в игре с Мальоркой, но выглядел блекло и в перерыве был заменён. Миранчук в основном выходит на замену и на поле почти не виден. Бакаев никак не впишется в коллектив, опять травма... В общем, если здесь удачно попал по мячу, то это не значит что ты всех порвёшь в АПЛ.