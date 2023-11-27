Бальбуэна: «Тюкавин может заиграть в лучших клубах АПЛ»

Защитник «Динамо» поделился мнением о нападающем московского клуба .

Тюкавин? Лучше ни с кем из европейских нападающих его не сравнивать. Он молодой, хороший форвард, который нам помогает. Верю, что он заиграет в лучших клубах АПЛ , потенциал у него для этого есть.

Если он продолжит в том же темпе, думаю, английские клубы обратят на него внимание и он перейдет к ним уже грядущим летом, это возможно. Костя — открытый парень, легко выслушивает всю информацию, которую ему говоришь