Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Бальбуэна: «Тюкавин может заиграть в лучших клубах АПЛ»

сегодня, 11:45

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна поделился мнением о нападающем московского клуба Константине Тюкавине.

Тюкавин? Лучше ни с кем из европейских нападающих его не сравнивать. Он молодой, хороший форвард, который нам помогает. Верю, что он заиграет в лучших клубах АПЛ, потенциал у него для этого есть.

Если он продолжит в том же темпе, думаю, английские клубы обратят на него внимание и он перейдет к ним уже грядущим летом, это возможно. Костя — открытый парень, легко выслушивает всю информацию, которую ему говоришь

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Мостовой поделился впечатлениями от незабитого пенальти Клаудиньо
Вчера, 12:47
Галактионов и Баринов получат длительные дисквалификации. «Локомотив» плохо контролирует себя
Вчера, 12:27Вадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии4
Жирков рассказал, почему завершил карьеру
23 ноября
«Раз в год и палка стреляет». Дзагоев — о чемпионстве «Спартака»
22 ноября
Опубликованы слова Карпина из раздевалки после победы над Кубой
22 ноября
Ганчаренко: «Пусть лучше Дзагоев танцами занимается»
21 ноября
Сортировать
Все комментарии
Catenaccio_5
Catenaccio_5
сегодня в 15:10
Сразу видно, что капрал совсем не понимает о чём говорит. Поэтому приплёл опорников, которые вообще отношения к делу не имеют.

В отличие от тебя, я видел много игр Тюкавина вживую.

И кстати, чего в теме Аталанта - Наполи то не появился??? Чего не сбылся прогноз, что от грузина гол придётся полгода ждать. Это же не хохляткая бестолочь Пудрик, как его протон называет.
Capral
Capral ответ FenixSL (раскрыть)
сегодня в 14:17
А ему и не надо- разные игровые амплуа.
FenixSL
FenixSL
сегодня в 13:47
но Бальбуэна никогда не станет Вальбуэна............
lotsman
lotsman
сегодня в 13:46, ред.
Так говорили и о Захаряне и о Миранчуке и о других, а по-настоящему заиграл пока один Головин, да неплохо начинает Кузяев.

Кокорин играет не шатко, не валко. Захарян сидит на скамейке. Единственный раз вышел в старте в игре с Мальоркой, но выглядел блекло и в перерыве был заменён. Миранчук в основном выходит на замену и на поле почти не виден. Бакаев никак не впишется в коллектив, опять травма... В общем, если здесь удачно попал по мячу, то это не значит что ты всех порвёшь в АПЛ.
ffcedurus3wm
ffcedurus3wm
сегодня в 13:29
Тюкавин является хорошим форвардом и имеет потенциал для игры в лучших клубах английской Премьер-лиги. При сохранении текущего темпа Тюкавин может привлечь внимание английских клубов и перейти туда уже следующим летом.
112910415
112910415
сегодня в 13:08
в лучших клубах это сильный перебор
Capral
Capral
сегодня в 12:56, ред.
Сразу видно, что человек не смотрит ПЛ России и в частности футбол ДИНАМО. Тюкавин такой же трудяга- как я Наполеон. Трудяга, в команде, только один- Д.Лаксальт, который шестерит по всему полю!!! Трудягой был Д.Гаттузо! В ДИНАМО-70х, трудягой был наш замечательный ветеран А.А.Петрушин!!! В чемпионском Торпедо-76, трудягой был С.Петренко, в Киеве В.Трошкин. Ну и наконец, тот же Мудрик- тоже трудяга, да еще какой!!!

Тюкавин- сугубо позиционный форвард, он дальше своей позиции не отходит, не разгоняет атаку, играет только на чистых мячах, исключительно в радиусе своего игрового амплуа. Он и близко на трудягу не тянет, и это не его работа. Комплимент Бальбуэна- не более чем комплимент, хотя, по своей игровой манере, и потому, что он умеет делать на поле- вероятно, именно к футболу АПЛ он подходит. Но не надо предвосхищать события, Захаряну тоже много авансов выдавали, но пока, ничего особенного он не показал...
Catenaccio_5
Catenaccio_5
сегодня в 12:16
Тюкавин может заиграть в АПЛ. Сомневаюсь, что в лучших клубах. А вот в таких как Борнмут или НФ вполне. В отличие от Миранчука у него есть характер, он настырный и работяга.
shlomo
shlomo
сегодня в 11:50
Ну что то перегнул... где он и где АПЛ
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 