Мостовой поделился впечатлениями от незабитого пенальти Клаудиньо

Полузащитник «Зенита» объяснил, почему передал право пробить пенальти в матче с «Сочи» в РПЛ (3:0). Одноклубник Мостового не реализовал удар «с точки».

Я чаще бил пенальти и с уверенностью пошел к мячу. И он тоже хотел пробить… Очень сильно попросил. Я уточнил, когда он последний раз бил пенальти, — может быть, он не понял вопроса. Потом еще в раздевалке посмеялись. Говорит, что последний раз исполнял пенальти в матче с «Сочи» — и забил. А я тогда не играл. Ну, может, и верно: раз он забивал, то мог и сегодня. Но, думаю, после этого удара больше вопросов не будет (смеется).

Он расстроен, не сильно счастливый был. Не стал его подкалывать, отнесся с уважением.