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Мостовой поделился впечатлениями от незабитого пенальти Клаудиньо

сегодня, 12:47
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой объяснил, почему передал Клаудиньо право пробить пенальти в матче с «Сочи» в РПЛ (3:0). Одноклубник Мостового не реализовал удар «с точки».

Я чаще бил пенальти и с уверенностью пошел к мячу. И он тоже хотел пробить… Очень сильно попросил. Я уточнил, когда он последний раз бил пенальти, — может быть, он не понял вопроса. Потом еще в раздевалке посмеялись. Говорит, что последний раз исполнял пенальти в матче с «Сочи» — и забил. А я тогда не играл. Ну, может, и верно: раз он забивал, то мог и сегодня. Но, думаю, после этого удара больше вопросов не будет (смеется).

Он расстроен, не сильно счастливый был. Не стал его подкалывать, отнесся с уважением.

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Все комментарии
nubom
nubom
сегодня в 15:19
Андрею остается только с грустью завидовать великолепной технике отбора мяча в исполнении бразильского аса...
ABir
ABir
сегодня в 15:07
На итоговом результате этот промах никак не сказался, поэтому можно не сильно переживать
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 14:43
Худший игрок вчерашнего матча-Клаудиньо.Во всех смыслах.Вышел на матч, как на легкую разминку.Следовало его отправлять на лавку еще в середине первого тайма, а Вендела ставить на его место раздавать пасы и обострять.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:38
Оказывается всего лишь надо сильно попросить.)
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