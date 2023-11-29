Черчесов — о тренерской работе: «У меня есть определённые принципы»

Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал, как проводит свободное от работы время, а также высказался на тему предложений.
Как отдыхаю от работы? Я не рыбак. В баню хожу с друзьями. Провожу время с семьёй. Учусь. Всё время надо развиваться, держать руку на пульсе. Много ли поступает предложений? Есть вопросы, общение. У меня есть определённые принципы. Я никогда не приходил туда, где нет конкретных задач.
Видимо, принципиально ждёт приглашений из Реала или Баварии. ))
А по сути, если нет предложений, то приходится в эфире болтать о своих каких-то там принципах.
Видимо, принципиально ждёт приглашений из Реала или Баварии. ))
А по сути, если нет предложений, то приходится в эфире болтать о своих каких-то там принципах.
https://www.youtube.com/watch?v=yMit_zQnqlo