Черчесов — о тренерской работе: «У меня есть определённые принципы»

Бывший наставник сборной России рассказал, как проводит свободное от работы время, а также высказался на тему предложений.

Как отдыхаю от работы? Я не рыбак. В баню хожу с друзьями. Провожу время с семьёй. Учусь. Всё время надо развиваться, держать руку на пульсе. Много ли поступает предложений? Есть вопросы, общение. У меня есть определённые принципы. Я никогда не приходил туда, где нет конкретных задач.