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Черчесов — о тренерской работе: «У меня есть определённые принципы»

сегодня, 09:46

Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал, как проводит свободное от работы время, а также высказался на тему предложений.

Как отдыхаю от работы? Я не рыбак. В баню хожу с друзьями. Провожу время с семьёй. Учусь. Всё время надо развиваться, держать руку на пульсе. Много ли поступает предложений? Есть вопросы, общение. У меня есть определённые принципы. Я никогда не приходил туда, где нет конкретных задач.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 12:28
"...у меня есть определённые принципы..."

Видимо, принципиально ждёт приглашений из Реала или Баварии. ))
А по сути, если нет предложений, то приходится в эфире болтать о своих каких-то там принципах.
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 12:16
у каждой команды ну или почти у большей части есть поставленные задачи из ФНЛ перейти в РПЛ так в чём же дело Стас иди и тренируй Торпедо или Ротор или ещё кого-нибудь
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 11:59
Принцип один: хочу-работаю, не хочу-не работаю.
112910415
112910415
сегодня в 10:19
довольно абстрактные принципы
adekvat
adekvat
сегодня в 10:18
А где есть конкретные задачи, там почему то не задерживаюсь. Учусь что бы развиться и понять почему так.
29cqqjssdpws
29cqqjssdpws
сегодня в 10:06
Их три - упрямство, глупость и самоуверенность
drug01
drug01
сегодня в 09:53, ред.
Такому тренеру не легко найти свою команду
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