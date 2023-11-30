Тикнизян высказался о драке Дзюбы и Пиняева

Защитник «Локомотива» и сборной Армении высказался на тему конфликта между нападающими «железнодорожников» Артёмом Дзюбой и Сергеем Пиняевым.

Нет, конечно (драки не было). Это фейк. У нас дружный коллектив. Как и в нормальной команде, бывают разговоры после матча, но никогда до драк дело не доходило.

Также Тикнизян высказался о манере своей игры.

В последних трёх матчах я играл на позиции левого защитника. Моя позиция поменялась не с приходом ребят (Самошникова и Сильянова), так просто решил тренерский штаб, что в атаке буду полезнее. Я на этот вопрос отвечал неоднократно, для меня нет разницы где играть, для меня важно приносить пользу моей команде.

Если разбирать досконально, то буду честен – на позиции левого защитника у меня могут быть провалы в обороне, могу бросить свою позицию, заиграться в атаке. Это всё приводит к опасным моментам у наших ворот. Я стараюсь свои недочёты в обороне компенсировать атакующими действиями. Не всегда это оправдывается, но тем не менее. Я футболист, которому тяжёло играть спиной к чужим воротам.