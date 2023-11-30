Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Тикнизян высказался о драке Дзюбы и Пиняева

сегодня, 12:56

Защитник «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян высказался на тему конфликта между нападающими «железнодорожников» Артёмом Дзюбой и Сергеем Пиняевым.

Нет, конечно (драки не было). Это фейк. У нас дружный коллектив. Как и в нормальной команде, бывают разговоры после матча, но никогда до драк дело не доходило.

Также Тикнизян высказался о манере своей игры.

В последних трёх матчах я играл на позиции левого защитника. Моя позиция поменялась не с приходом ребят (Самошникова и Сильянова), так просто решил тренерский штаб, что в атаке буду полезнее. Я на этот вопрос отвечал неоднократно, для меня нет разницы где играть, для меня важно приносить пользу моей команде.

Если разбирать досконально, то буду честен – на позиции левого защитника у меня могут быть провалы в обороне, могу бросить свою позицию, заиграться в атаке. Это всё приводит к опасным моментам у наших ворот. Я стараюсь свои недочёты в обороне компенсировать атакующими действиями. Не всегда это оправдывается, но тем не менее. Я футболист, которому тяжёло играть спиной к чужим воротам.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Черчесов — о тренерской работе: «У меня есть определённые принципы»
Вчера, 09:46
Канчельскис: «Москва — футбольная столица России»
28 ноября
Бальбуэна: «Тюкавин может заиграть в лучших клубах АПЛ»
27 ноября
Мостовой поделился впечатлениями от незабитого пенальти Клаудиньо
26 ноября
«Раз в год и палка стреляет». Дзагоев — о чемпионстве «Спартака»
22 ноября
Опубликованы слова Карпина из раздевалки после победы над Кубой
22 ноября
Сортировать
Все комментарии
xq8cg92chh5h
xq8cg92chh5h
сегодня в 16:14
Дзюба руками творит чудеса, творчески подходит к своим штучкам!
lotsman
lotsman
сегодня в 15:26
По смыслу статьи Тикнизян рассказал о манере своей игры, в последних трёх матчах, а не о том, чего не было.)
sir_Alex
sir_Alex ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 14:23
Дротист он.
Georgud
Georgud
сегодня в 13:33
Трудно в это поверить, Дзюба пиарится любой ценой.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:59
Дзюба - др*чун
а или о???
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 