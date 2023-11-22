«Раз в год и палка стреляет». Дзагоев — о чемпионстве «Спартака»

Бывший футболист ЦСКА Алан Дзагоев высказался о чемпионстве «Спартака» в сезоне 2016/17.
«Спартак» в сезоне-2016/2017 стал чемпионом? Раз в год и палка стреляет. Мне не нравится — что ни тренер у «Спартака», каждый раз судья виноват.
Бывший футболист ЦСКА Алан Дзагоев высказался о чемпионстве «Спартака» в сезоне 2016/17.
«Спартак» в сезоне-2016/2017 стал чемпионом? Раз в год и палка стреляет. Мне не нравится — что ни тренер у «Спартака», каждый раз судья виноват.
К незнакомым принято обращаться на "вы"....
А касаемо "стреляющей палки" см. ниже
Список всех чемпионов:
Спартак – 10
Зенит — 9
ЦСКА – 6
Локомотив – 3
Спартак-Алания — 1
Рубин — 2
К незнакомым принято обращаться на "вы"....
А касаемо "стреляющей палки" см. ниже
Список всех чемпионов:
Спартак – 10
Зенит — 9
ЦСКА – 6
Локомотив – 3
Спартак-Алания — 1
Рубин — 2
Спасибо.
Спасибо.
Итак. Около года назад, вы обвинили меня в том, что я, якобы, некорректно общаюсь с пользователями Соккера. На мою просьбу, предъявить мне- доказательства, факты и аргументы, а также, людей, которых я якобы обидел- овета от вас, я не получил. Более того, вы забили меня в игнор и на несколько месяцев исчезли из просторов интернета... Ну, что сказать- настоящий мужской поступок.
Далее. Как вы заметили, для меня не существует понятий- "мясо", "свиньи" или "конюшня". Для меня, есть одно священное понятие- Великий Советский Футбол, который, я свято чту!!! Я одинаково с УВАЖЕНИЕМ отношусь- и к Спартаку, и к ЦСКА, как к легендарным советским клубам!!! Да, я не терплю оскорблений в адрес Спартака и ЦСКА. Всегда призывал закончить клубные распри. Поэтому, глушейшая выходка Дзагоева- получила от меня адекватную оценку. И не потому что он однажды играл в ЦСКА, а потому что он- просто неумный человек.
И последнее, по поводу моих отношений с болельщиками ЦСКА. Я никогда не думал, что мои взаимоотношения вас касаются. С кем мне дружить, я сам решаю. Да, бывает, люди ссорятся, мирятся и тп. Это- жизнь, всякое бывает... А вот, вы, любезный, видимо живете по принципу- "Ни дня без ссоры"! Так, вы, уже сегодня успели обидеть пользователя Sclomo, хотя он, никаким боком вас не трогал. Недавно, вы абсолютно безосновательно обидели подозрениями Ивана станишника, сегодня вспомнили про меня. Не слишком ли много вы себе позволяете???
Итак. Около года назад, вы обвинили меня в том, что я, якобы, некорректно общаюсь с пользователями Соккера. На мою просьбу, предъявить мне- доказательства, факты и аргументы, а также, людей, которых я якобы обидел- овета от вас, я не получил. Более того, вы забили меня в игнор и на несколько месяцев исчезли из просторов интернета... Ну, что сказать- настоящий мужской поступок.
Далее. Как вы заметили, для меня не существует понятий- "мясо", "свиньи" или "конюшня". Для меня, есть одно священное понятие- Великий Советский Футбол, который, я свято чту!!! Я одинаково с УВАЖЕНИЕМ отношусь- и к Спартаку, и к ЦСКА, как к легендарным советским клубам!!! Да, я не терплю оскорблений в адрес Спартака и ЦСКА. Всегда призывал закончить клубные распри. Поэтому, глушейшая выходка Дзагоева- получила от меня адекватную оценку. И не потому что он однажды играл в ЦСКА, а потому что он- просто неумный человек.
И последнее, по поводу моих отношений с болельщиками ЦСКА. Я никогда не думал, что мои взаимоотношения вас касаются. С кем мне дружить, я сам решаю. Да, бывает, люди ссорятся, мирятся и тп. Это- жизнь, всякое бывает... А вот, вы, любезный, видимо живете по принципу- "Ни дня без ссоры"! Так, вы, уже сегодня успели обидеть пользователя Sclomo, хотя он, никаким боком вас не трогал. Недавно, вы абсолютно безосновательно обидели подозрениями Ивана станишника, сегодня вспомнили про меня. Не слишком ли много вы себе позволяете???
Пусть прикинет сколько пеналей била лыжня в свои чемпионские годы!
Пусть прикинет сколько пеналей била лыжня в свои чемпионские годы!
Массимо Каррера например до сих пор (для меня) остаётся самым правильным и образцово-рассуждающим тренером...как после побед так и после поражений....
Массимо Каррера например до сих пор (для меня) остаётся самым правильным и образцово-рассуждающим тренером...как после побед так и после поражений....
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1365812/dzagoev-alan-spartak 22.11.2023
Я посмотрел этот эпизод интервью и там Дзагоев сказал:
"Мне НЕ нравится — что ни тренер у «Спартака», то каждый раз им судья виноват".
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1365812/dzagoev-alan-spartak 22.11.2023
Я посмотрел этот эпизод интервью и там Дзагоев сказал:
"Мне НЕ нравится — что ни тренер у «Спартака», то каждый раз им судья виноват".
порадовал бы и других " друзей" !
порадовал бы и других " друзей" !
А уж если, Дзага такой умный, то пусть вспомнит, как дважды, в течении нескольких лет, в 80-х, его ЦСКА вылетал в 1-ю лигу. Думаю, так будет честнее. Московское ДИНАМО уже сколько лет не может стать чемпионом, и что теперь- вычеркнуть все заслуги, и титулы клуба?! Всё-таки, в этом возрасте- надо быть умней.
А уж если, Дзага такой умный, то пусть вспомнит, как дважды, в течении нескольких лет, в 80-х, его ЦСКА вылетал в 1-ю лигу. Думаю, так будет честнее. Московское ДИНАМО уже сколько лет не может стать чемпионом, и что теперь- вычеркнуть все заслуги, и титулы клуба?! Всё-таки, в этом возрасте- надо быть умней.