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«Раз в год и палка стреляет». Дзагоев — о чемпионстве «Спартака»

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Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 13:37
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 12:55
      Vadik
      Vadik
      сегодня в 05:29
      Анатолий, я просто сравнил результаты Спартака с результатами своей команды))) так что у Спартака это всего лишь полоса))))
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответ Anatoly Kandaurov 1 (раскрыть)
      сегодня в 00:10
      Каррера пишется с двумя "р"...
      К незнакомым принято обращаться на "вы"....
      А касаемо "стреляющей палки" см. ниже
      Список всех чемпионов:

      Спартак – 10
      Зенит — 9
      ЦСКА – 6
      Локомотив – 3
      Спартак-Алания — 1
      Рубин — 2
      Anatoly Kandaurov 1
      Anatoly Kandaurov 1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      вчера в 23:55
      А как его слова противоречат твоему признанию в любви к Карере ? Никак. Один раз в год и палка стреляет, пусть и с помощью Кареры. Какая разница ? Чем ты недоволен?
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 23:21
      Толя многие сейчас винят судей. Вспомни начало нынешнего чемпионата . После каждого тура разборки были....да кто то больше , кто то меньше винил , но суть одна ошибки были и грубейшие. И не ему то об этом говорить , о котором уже все давно забыли . Сказал бы Акинфеев это одно , а Алан не серьезно.....
      ssspartak
      ssspartak
      вчера в 23:15
      Человек в 33 года карьеру завершает, что то же надо сказать "на прощанье типа")) и вот высказался. Всех благ тебе, Алан, здоровья и мира во всем мире!
      Мысыктар
      Мысыктар
      вчера в 23:02
      все верно Алан, сПартак это такое себе)
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1 ответ pomor45 (раскрыть)
      вчера в 22:59, ред.
      Вы вспомнили академика Лысенко. Весьма кстати и в "строку", за что вам спасибо. Может быть, вы читали книгу "Гибель советской генетики" Валерия Сойфера о нём, в которой автор очень подробно, с приведением многочисленных фактов и документов разоблачает Лысенко, как величайшего афериста своего времени ? Если не читали, прочитайте, занимательнее произведений А.Кристи.
      Спасибо.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      вчера в 22:43
        Capral
        Capral
        вчера в 21:47
          zpg46557gbha
          zpg46557gbha
          вчера в 21:22
          Согласен, раз в год и Дзагоев играет, а когда не играет дает интервью
          pomor45
          pomor45 ответ Capral (раскрыть)
          вчера в 21:02
          Ум - это данность. Он или есть, или его нет. Приобретаются только знания. Но, дурак с большими познаниями ещё более смешное явление и ещё более опаснее, потому что может показаться умным и попасть на руководящую должность. Даже академиком может стать, как когда-то Лысенко.
          ANATOLY KANDAUROV
          ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
          вчера в 20:44
          Отвечу тебе, уважаемый (один из немногих КБ) в 90е годы Дзаги на свете не было. Он говорит про то, что было на его веку. И говорит правильно, если вспомнить сколько раз Федун собирался сниматься и уходить из РПЛ (судьи виноваты). Федуна давно нет, а нравы те же. Тебе не кажется ? Или "главбух" во всем виноват, как считает один из КБ?
          Шуnя771
          Шуnя771
          вчера в 20:44
          Кто бы говорил...
          Пусть прикинет сколько пеналей била лыжня в свои чемпионские годы!
          ANATOLY KANDAUROV
          ANATOLY KANDAUROV ответ Vadik (раскрыть)
          вчера в 20:40
          Ты не так понял. Спартак 16 лет был без трофеев. Теперь настал следующий 16-ти летний цикл. Какая черная полоса? Это целая эпоха.
          Vadik
          Vadik
          вчера в 19:57
          Не очень красиво Дзагоев высказался. Как шпана уличная, а не футболист - профессионал.... У всех команд черные полосы и периоды бывают
          Igo0rek
          Igo0rek
          вчера в 19:07
          Я бы на месте этого постояльца лазарета вообще бы не иронизировал на тему футбола и неудач.
          Владимир_Спартак
          Владимир_Спартак
          вчера в 18:36, ред.
          Аланчик наверное и про себя забыл. Все время Спартак конечно не может быть чемпионом , хотя в 90-е так и было. Сейчас гаспром подтнуялся и правит всем вся...посмотрим. Есть и другие команды ...Вот сейчас например Краснодар , да и динамовцам то надо напомнить о себе....А так хвастунишка....
          adekvat
          adekvat ответ 112910415 (раскрыть)
          вчера в 18:04
          Годы, память не та, вспомнить бы.
          Jeck Denielse
          Jeck Denielse
          вчера в 18:03
          Зря Дзагоев обобщает...
          Массимо Каррера например до сих пор (для меня) остаётся самым правильным и образцово-рассуждающим тренером...как после побед так и после поражений....
          lobsterdam
          lobsterdam
          вчера в 17:33
          И кто же принес нам эту животрепещущую и актуальную новость?
          adekvat
          adekvat
          вчера в 17:29
          Что то много Дзагоева стало в последних новостях. ЦСКА тоже давно не стрелял.
          Сп62
          Сп62
          вчера в 17:24
          За всю историю встреч палка у Спартака выстрелила 85 раз, а вот у ЦСКА только 74. Хоть бы ознакомился со статистикой прежде, чем кидать камни.
          Байкал-38
          Байкал-38
          вчера в 17:21
          "Дружил" с армейцем, так и ЦСКА был хороший и даже можно сказать сам армейцем стал... поссорились и вот ЦСКА у него уже плохим стал.
          equipolocal
          equipolocal ответ Байкал-38 (раскрыть)
          вчера в 17:09
          Исправили, спасибо.
          lotsman
          lotsman
          вчера в 17:00
          Когда Дзагоева, по его словам, сватал Спартак, он руками и ногами замахал - "Не-не-не, только не это".)
          Байкал-38
          Байкал-38
          вчера в 16:56
          Мне нравится — что ни тренер у «Спартака», каждый раз судья виноват.
          Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1365812/dzagoev-alan-spartak 22.11.2023
          Я посмотрел этот эпизод интервью и там Дзагоев сказал:
          "Мне НЕ нравится — что ни тренер у «Спартака», то каждый раз им судья виноват".
          112910415
          112910415
          вчера в 16:54
          а кричалку-то интеллектуальную не вспомнил ?
          порадовал бы и других " друзей" !
          Capral
          Capral ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
          вчера в 16:52
          Как раз стать экспертом МАТЧ ТВ- большого ума и не надо. Мы же видим, какого уровня интеллекта люди там работают. Так что, место, там, для Дзагоева- всегда имеется. Там нужны такие...

          А уж если, Дзага такой умный, то пусть вспомнит, как дважды, в течении нескольких лет, в 80-х, его ЦСКА вылетал в 1-ю лигу. Думаю, так будет честнее. Московское ДИНАМО уже сколько лет не может стать чемпионом, и что теперь- вычеркнуть все заслуги, и титулы клуба?! Всё-таки, в этом возрасте- надо быть умней.
          Гость
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