«Раз в год и палка стреляет». Дзагоев — о чемпионстве «Спартака»

Бывший футболист ЦСКА высказался о чемпионстве «Спартака» в сезоне 2016/17.

«Спартак» в сезоне-2016/2017 стал чемпионом? Раз в год и палка стреляет. Мне не нравится — что ни тренер у «Спартака», каждый раз судья виноват.