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В «Пари НН» прокомментировали информацию об обмане мошенниками игрока клуба

вчера, 13:57

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на информацию о том, что полузащитника команды Александра Трошечкина обманули мошенники.

В СМИ распространяется информация о ситуации с нашим футболистом Александром Трошечкиным. Его обманули в интернете мошенники при заказе спортивных товаров.

Клуб в курсе ситуации и считает важным поддержать Александра.

Во-первых, считаем неправильным, когда персональная информация «сливается» в паблик. Это ставит под вопрос доверие к тем, у кого ищешь помощи в сложных ситуациях. Кроме того, источник мошенничества теперь закроет свой аккаунт, и у правоохранителей не будет никаких зацепок для выявления злоумышленников.

Во-вторых, хочу прекратить хейт в социальных сетях. Александр не покупал кроссовки за 133 тысячи рублей. Саша заказал шесть пар кроссовок для себя и других ребят. Ноги футболиста — это самое важное в их работе. Поэтому к выбору кроссовок всегда подходят крайне внимательно.

В последнее время участились случаи обмана через социальные сети не только профессионалов, но и обычных людей. Будьте осторожны и берегите себя.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 18:19
- Сочувствую, но ... Зачем было покупать детям кроссовки через интернет? А у клуба чего, деньги кончились? Ну тогда отдал бы им свою зарплату - они бы по своим каналам всё купили, привезли на базу, отдали тебе, ты бы взял, поехал и вручил подарок детворе. Всё же просто ... И игроку, и клубу респект. А так сам взял и всё усложнил...
- Но за саму инициативу - УВАЖУХА!!!
jsdfkq79dnnt
jsdfkq79dnnt
вчера в 17:56
Мошенники не разбираются какой профессии на том конце провода
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:36
6 пар.... Он сороконожка?
112910415
112910415
вчера в 16:41
не расслабляйтесь, люди !
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:33
Лепила дал комментарии... зачем? Случай рядовой для нашего общества...
Вещий
Вещий
вчера в 15:00
Наверное слишком много разговоров вокруг все этого.
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:34, ред.
На ум приходят золотые слова Гиляровского: Нашёл – молчи, украл – молчи, потерял — молчи. Помалкивай да слушай; что знаешь, то твоё, а от других может что и умное услышишь. Не спорь зря – пусть другие болтают.

Футболисты никогда не отличал особой грамотностью и образованностью. Нет, конечно есть исключения, но это в основном единичные случаи, а в общей своей массе это очень ограниченные люди, поэтому неудивительно, что не взирая на постоянные предупреждения в СМИ и интернете о различного рода мошеннических схемах вместе с пенсионерами и спортсмены становятся жертвами обмана. Но, если первые страдают прежде всего от своего доверия, то вторые от легкомысленного отношения к неожиданно свалившимся на них больших и лёгких денег.

Покупка шести пар кроссовок за сто тридцать три тысячи рублей для каких-то других ребят звучит как-то нелепо и служит слабым оправданием Трошечкина. По крайней мере футболистам из его окружения по силам самостоятельно приобрести себе нужную обувь. Поэтому чем больше в соцсетях будет всяких оправданий и объяснений, тем больше негатива и троллинга в его адрес. Болейте за своих, а не против чужих!
Подполковник
Подполковник
вчера в 14:27
Футболисты интеллектуально зачастую очень тупенькие, их обмануть - раз плюнуть
Capral
Capral
вчера в 14:26
Не уверен, что это, кому-то интересно...
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:24
Не он первый, не он будет и последним.
Такова жизнь.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 14:24
Мошенники могут обмануть всех, будьте осторожны.
Гость
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