В «Пари НН» прокомментировали информацию об обмане мошенниками игрока клуба

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на информацию о том, что полузащитника команды Александра Трошечкина обманули мошенники.
В СМИ распространяется информация о ситуации с нашим футболистом Александром Трошечкиным. Его обманули в интернете мошенники при заказе спортивных товаров.
Клуб в курсе ситуации и считает важным поддержать Александра.
Во-первых, считаем неправильным, когда персональная информация «сливается» в паблик. Это ставит под вопрос доверие к тем, у кого ищешь помощи в сложных ситуациях. Кроме того, источник мошенничества теперь закроет свой аккаунт, и у правоохранителей не будет никаких зацепок для выявления злоумышленников.
Во-вторых, хочу прекратить хейт в социальных сетях. Александр не покупал кроссовки за 133 тысячи рублей. Саша заказал шесть пар кроссовок для себя и других ребят. Ноги футболиста — это самое важное в их работе. Поэтому к выбору кроссовок всегда подходят крайне внимательно.
В последнее время участились случаи обмана через социальные сети не только профессионалов, но и обычных людей. Будьте осторожны и берегите себя.
Футболисты никогда не отличал особой грамотностью и образованностью. Нет, конечно есть исключения, но это в основном единичные случаи, а в общей своей массе это очень ограниченные люди, поэтому неудивительно, что не взирая на постоянные предупреждения в СМИ и интернете о различного рода мошеннических схемах вместе с пенсионерами и спортсмены становятся жертвами обмана. Но, если первые страдают прежде всего от своего доверия, то вторые от легкомысленного отношения к неожиданно свалившимся на них больших и лёгких денег.
Покупка шести пар кроссовок за сто тридцать три тысячи рублей для каких-то других ребят звучит как-то нелепо и служит слабым оправданием Трошечкина. По крайней мере футболистам из его окружения по силам самостоятельно приобрести себе нужную обувь. Поэтому чем больше в соцсетях будет всяких оправданий и объяснений, тем больше негатива и троллинга в его адрес. Болейте за своих, а не против чужих!
Футболисты никогда не отличал особой грамотностью и образованностью. Нет, конечно есть исключения, но это в основном единичные случаи, а в общей своей массе это очень ограниченные люди, поэтому неудивительно, что не взирая на постоянные предупреждения в СМИ и интернете о различного рода мошеннических схемах вместе с пенсионерами и спортсмены становятся жертвами обмана. Но, если первые страдают прежде всего от своего доверия, то вторые от легкомысленного отношения к неожиданно свалившимся на них больших и лёгких денег.
Покупка шести пар кроссовок за сто тридцать три тысячи рублей для каких-то других ребят звучит как-то нелепо и служит слабым оправданием Трошечкина. По крайней мере футболистам из его окружения по силам самостоятельно приобрести себе нужную обувь. Поэтому чем больше в соцсетях будет всяких оправданий и объяснений, тем больше негатива и троллинга в его адрес. Болейте за своих, а не против чужих!