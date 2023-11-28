Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПроисшествияАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

«Шеффилд» проведёт расследование загадочной смерти футболистки клуба

сегодня, 10:52

«Шеффилд Юнайтед» проведёт расследование смерти вице-капитана женской команды Мэдди Кьюсак.

27-летняя девушка умерла в своём доме в сентябре этого года. Полиция не сочла смерть подозрительной. Расследование смерти Кьюсак было начато и отложено в прошлом месяце, а медицинские причины её смерти до сих пор не выяснены. «Шеффилд» принял решение провести собственное расследование по этому поводу.

Мэдди Кьюсак выступала за «Шеффилд Юнайтед» с 2019 года, а также работала в клубе менеджером по маркетингу.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Шеффилд Юн
Перевод с mirror.co.uk
Немецкие фанаты напали на полицейских
26 ноября
После матча «Престона» и «Кардиффа» произошла драка
26 ноября Фото
«Боруссия» Дортмунд обыграла «Боруссию» Менхенгладбах
25 ноября
Агент рассказал о состоянии Виллаш-Боаша после нападения на его дом
25 ноября
Балотелли попал в серьёзную аварию в Италии и отказался проходить алкотест
24 ноября Видео
Отец Фирмино умер от инфаркта во время семейного отдыха
20 ноября
Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 11:49
Расследовать должна полиция...
Не стоит отвлекаться от футбола.
galem72
galem72 ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 11:25
Руководство Клинков вполне себе может обратиться для этого в детективное агентство и нанять там нужного им специалиста, чтобы выяснить подробности смерти своего игрока. И вовсе не нужно, чтобы главный тренер женской команды или местный врач бегали с лупой и изучали различный странности.
adekvat
adekvat
сегодня в 11:07
Правильно, а полиция начнет в футбол играть, каждый должен заниматься своим делом.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 