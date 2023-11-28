«Шеффилд» проведёт расследование загадочной смерти футболистки клуба

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сегодня, 10:52

«Шеффилд Юнайтед» проведёт расследование смерти вице-капитана женской команды Мэдди Кьюсак.

27-летняя девушка умерла в своём доме в сентябре этого года. Полиция не сочла смерть подозрительной. Расследование смерти Кьюсак было начато и отложено в прошлом месяце, а медицинские причины её смерти до сих пор не выяснены. «Шеффилд» принял решение провести собственное расследование по этому поводу.

Мэдди Кьюсак выступала за «Шеффилд Юнайтед» с 2019 года, а также работала в клубе менеджером по маркетингу.