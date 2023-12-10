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В Аргентине арбитр с ножом напал на футболиста во время матча

вчера, 11:44

Футбольный арбитр Ремихио Армоа с ножом напал на футболиста во время матча молодежных команд, который состоялся в аргентинской провинции Мисьонес.

Во время поединка возникла конфликтная ситуация, игроки окружили рефери. В ответ на это судья достал нож и ударил в грудь одного из футболистов.

Игрок потерял сознание, партнеры по команде подняли его и унесли за пределы поля. Врачи следят за пострадавшим. Отмечается, что полученные повреждения угрозу для жизни не представляют.

Армоа попытался скрыться, но его задержала полиция.

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Перевод с goal.com
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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:36
арбитр был слишком строг
salleeh
salleeh
вчера в 17:58
Передоз, это для Аргентины нормально, поймут и простят…)))
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:03
В место красной карточки
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:56
Играли молодёжные команды...
Надоть всех через "раму" пропускать, иначе после этого случая, следующий раз, не исключено, кто то из игроков (или судей, достанет из широких штанин Кольт 45 калибра и доходчиво начнёт объяснять свое решение или поведение...
Expert soccer
Expert soccer
вчера в 13:30
Кровь на газоне.Слово арбитра.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 13:16
Они и президента такого себе выбрали.
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 13:04
Вот оказывается где футбол.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:02
Роман Широков в таких случаях действовал на опережении...
Варвар7
Варвар7 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:33
Скорее красной (цвет крови).
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:24
Вместо желтой карточки
96ktceshgxjq
96ktceshgxjq
вчера в 12:08
Удивительно что его тут же не замесили игроки на поле
Гость
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