В Аргентине арбитр с ножом напал на футболиста во время матча

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вчера, 11:44

Футбольный арбитр Ремихио Армоа с ножом напал на футболиста во время матча молодежных команд, который состоялся в аргентинской провинции Мисьонес.

Во время поединка возникла конфликтная ситуация, игроки окружили рефери. В ответ на это судья достал нож и ударил в грудь одного из футболистов.

Игрок потерял сознание, партнеры по команде подняли его и унесли за пределы поля. Врачи следят за пострадавшим. Отмечается, что полученные повреждения угрозу для жизни не представляют.

Армоа попытался скрыться, но его задержала полиция.