В Аргентине арбитр с ножом напал на футболиста во время матча

Футбольный арбитр Ремихио Армоа с ножом напал на футболиста во время матча молодежных команд, который состоялся в аргентинской провинции Мисьонес.
Во время поединка возникла конфликтная ситуация, игроки окружили рефери. В ответ на это судья достал нож и ударил в грудь одного из футболистов.
Игрок потерял сознание, партнеры по команде подняли его и унесли за пределы поля. Врачи следят за пострадавшим. Отмечается, что полученные повреждения угрозу для жизни не представляют.
Армоа попытался скрыться, но его задержала полиция.
Надоть всех через "раму" пропускать, иначе после этого случая, следующий раз, не исключено, кто то из игроков (или судей, достанет из широких штанин Кольт 45 калибра и доходчиво начнёт объяснять свое решение или поведение...
Надоть всех через "раму" пропускать, иначе после этого случая, следующий раз, не исключено, кто то из игроков (или судей, достанет из широких штанин Кольт 45 калибра и доходчиво начнёт объяснять свое решение или поведение...