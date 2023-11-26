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После матча «Престона» и «Кардиффа» произошла драка

сегодня, 09:52
ПрестонЛоготип футбольный клуб Престон1 : 2Логотип футбольный клуб КардиффКардиффМатч завершен

После игры Чемпионшипа между «Престоном» и «Кардиффом» (1:2) произошла драка.

Хозяева вели в счете с 48-й минуты, но Карлан Ахирн-Грант и Ике Угбо забили по голу в компенсированное время, чем перевернули ход поединка. Арбитр добавил ко второму тайму 10 минут.

Сразу после финального свистка команды устроили потасовку, стюардам пришлось вмешаться, чтобы урегулировать конфликт.

Оба клуба будут обязаны заплатить штраф за нарушение порядка на стадионе.

После матча «Престона» и «Кардиффа» произошла драка

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Перевод с thesun.co.uk Фото: Сайт thesun.co.uk
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Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:08, ред.
Кто то кого то приревновал..во время празднования забитого гола....
Зато потом мирно ушли в раздевалку с мыслями "Бьёт-значит любит"
qq8j5vre9vug
qq8j5vre9vug
сегодня в 10:55
Такое периодически случается даже в нашем чемпионате, эмоции переполняют игроков
Гость
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