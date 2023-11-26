После матча «Престона» и «Кардиффа» произошла драка

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сегодня, 09:52

После игры Чемпионшипа между «Престоном» и «Кардиффом» (1:2) произошла драка.

Хозяева вели в счете с 48-й минуты, но Карлан Ахирн-Грант и Ике Угбо забили по голу в компенсированное время, чем перевернули ход поединка. Арбитр добавил ко второму тайму 10 минут.

Сразу после финального свистка команды устроили потасовку, стюардам пришлось вмешаться, чтобы урегулировать конфликт.

Оба клуба будут обязаны заплатить штраф за нарушение порядка на стадионе.