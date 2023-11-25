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25 ноября 2023, 19:35

«Боруссия» Дортмунд обыграла «Боруссию» Менхенгладбах (4:2) в матче 12-го тура Бундеслиги.

На 13-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Боруссии» Менхенгладбах Рокко Рейц. На 28-й минуте полузащитник Куадио Коне удвоил преимущество гостей. На 30-й минуте полузащитник «Боруссии» Дортмунд Марсель Забитцер сократил отставание, а на 32-й минуте нападающий Никлас Фюллькруг сравнял счёт. На 45-й минуте Джейми Байно-Гиттенс вывел хозяев вперёд. В дополнительное ко второму тайму время форвард «Боруссии» Дортмунд Дониэлл Мален установил точку в матче.

«Боруссия» Дортмунд идёт на 4-м месте (24 очка), «Боруссия» Менхенгладбах занимает 11-е место (13 очков).