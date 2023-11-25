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«Боруссия» Дортмунд обыграла «Боруссию» Менхенгладбах

25 ноября 2023, 19:35
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)4 : 2Логотип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)БоруссияМатч завершен

«Боруссия» Дортмунд обыграла «Боруссию» Менхенгладбах (4:2) в матче 12-го тура Бундеслиги.

На 13-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Боруссии» Менхенгладбах Рокко Рейц. На 28-й минуте полузащитник Куадио Коне удвоил преимущество гостей. На 30-й минуте полузащитник «Боруссии» Дортмунд Марсель Забитцер сократил отставание, а на 32-й минуте нападающий Никлас Фюллькруг сравнял счёт. На 45-й минуте Джейми Байно-Гиттенс вывел хозяев вперёд. В дополнительное ко второму тайму время форвард «Боруссии» Дортмунд Дониэлл Мален установил точку в матче.

«Боруссия» Дортмунд идёт на 4-м месте (24 очка), «Боруссия» Менхенгладбах занимает 11-е место (13 очков).

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Все комментарии
112910415
112910415
25 ноября в 21:03
эта Боруссия сильнее значительно !
ДАША Д
ДАША Д
25 ноября в 20:32
Матч удался, голов получилось очень много.
evcu3zt2yuu3
evcu3zt2yuu3
25 ноября в 20:03
«Боруссия» из Дортмунда продемонстрировала отличную игру в нападении, забив четыре гола в ворота «Боруссии» из Менхенгладбаха. Это была очень важная победа для команды, которая позволила им подняться выше по турнирной таблицы Бундеслиги. «Боруссия» Менхенгладбах, напротив, допустила несколько ошибок в обороне, которые привели к пропущенным голам. В целом, матч был очень интересным и захватывающим, с множеством голевых моментов и красивых голов.
6h97umw7hs86
6h97umw7hs86
25 ноября в 19:38
В дерби Боруссий Дортмунд этот сезон сильнее
sihafazatron
sihafazatron
25 ноября в 19:38
Отыгрались с 0:2!! красавцы, с победой шмелей!))
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