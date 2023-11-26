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ГлавнаяНовостиПроисшествияГермания. Бундеслига 2023/2024

Немецкие фанаты напали на полицейских

сегодня, 13:40
АйнтрахтЛоготип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)1 : 2Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгартМатч завершен

Вчера перед матчем 12-го тура Бундеслиги между «Айнтрахтом» и «Штутгартом» (1:2) произошли массовые беспорядки.

На территории стадиона началась стычка между фанатами команд. Стюарды попытались успокоить ситуацию, но подверглись нападению. В дело вмешалась полиция. Ультрас начали забрасывать стражей порядка подручными средствами и пиротехникой. Полицейским пришлось применить перцовые баллончики и дубинки. Также были задействованы водомёты.

В результате беспорядков пострадали около 50 стюардов и полицейских. Четырём стражам порядка понадобилась неотложная медицинская помощь.

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Vadik
Vadik
сегодня в 15:50
Главное, чтобы не стали искать "русский след" в этой заварушке)))
Futurista
Futurista
сегодня в 14:16
В этой новости прекрасно всё )...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 13:54
Какие молодцы немецкие фанаты...
Они напали на немецких полицейских.
Полицейские уже боятся ходить по одному.
Гость
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