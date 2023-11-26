Немецкие фанаты напали на полицейских

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сегодня, 13:40

Вчера перед матчем 12-го тура Бундеслиги между «Айнтрахтом» и «Штутгартом» (1:2) произошли массовые беспорядки.

На территории стадиона началась стычка между фанатами команд. Стюарды попытались успокоить ситуацию, но подверглись нападению. В дело вмешалась полиция. Ультрас начали забрасывать стражей порядка подручными средствами и пиротехникой. Полицейским пришлось применить перцовые баллончики и дубинки. Также были задействованы водомёты.

В результате беспорядков пострадали около 50 стюардов и полицейских. Четырём стражам порядка понадобилась неотложная медицинская помощь.