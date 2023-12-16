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Агент Джикии отреагировал на информацию об интересе «Краснодара»

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амурец
амурец
сегодня в 03:11
Да кому он нужен
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 16:36, ред.
Так бывает и нередко, когда один защитник выезжает на классе и уровне другого. Классический пример игра Кутепова на ЧМ-18 за счет класса , опыта и уровня Игнашевича. Как только липовый ЗМС Кутепов вернулся в Спартак. где Игнашевича не было, он сразу же превратился в единственного в РПЛ ЗМС игрока, который даже в ФНЛ никому не нужен.
112910415
112910415
вчера в 16:14
всё впереди ещё
Валерыч
Валерыч
вчера в 16:13
Джикия, пока молодой был, то за счёт скорости и резкости
мог исправлять на ходу свои позиционные ошибки в обороне
и отборе, и в принципе считался хорошим защитником.
Вместе с Жиго он ещё как-то старался. Как Жиго ушёл,
Джикия совсем разленился, стал допускать множество привозов.
Сейчас, он набрал лишний вес, потерял скорость и стал вообще ни о чём.
Просто балласт. Это - не Горлукович, не Онопко и не Игнашевич, которые
за счёт правильного выбора позиции могли играть на высоком уровне
долгие годы, находясь уже в возрасте за 30.
ДСА
ДСА
вчера в 15:36
Краснодар финансовые запросы игрока вряд ли удовлетворит.
mq9824yc9wuw
mq9824yc9wuw
вчера в 15:36
Дыма без огня не бывает
Гость
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