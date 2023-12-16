Агент Джикии отреагировал на информацию об интересе «Краснодара»

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы защитника «Спартака» Георгия Джикии, прокомментировал информацию об интересе «Краснодара» к своему клиенту.
По этому вопросу с футбольным клубом «Краснодар» я пока не контактировал.
Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы защитника «Спартака» Георгия Джикии, прокомментировал информацию об интересе «Краснодара» к своему клиенту.
По этому вопросу с футбольным клубом «Краснодар» я пока не контактировал.
мог исправлять на ходу свои позиционные ошибки в обороне
и отборе, и в принципе считался хорошим защитником.
Вместе с Жиго он ещё как-то старался. Как Жиго ушёл,
Джикия совсем разленился, стал допускать множество привозов.
Сейчас, он набрал лишний вес, потерял скорость и стал вообще ни о чём.
Просто балласт. Это - не Горлукович, не Онопко и не Игнашевич, которые
за счёт правильного выбора позиции могли играть на высоком уровне
долгие годы, находясь уже в возрасте за 30.
мог исправлять на ходу свои позиционные ошибки в обороне
и отборе, и в принципе считался хорошим защитником.
Вместе с Жиго он ещё как-то старался. Как Жиго ушёл,
Джикия совсем разленился, стал допускать множество привозов.
Сейчас, он набрал лишний вес, потерял скорость и стал вообще ни о чём.
Просто балласт. Это - не Горлукович, не Онопко и не Игнашевич, которые
за счёт правильного выбора позиции могли играть на высоком уровне
долгие годы, находясь уже в возрасте за 30.