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ЦСКА не смог подписать одного из лучших бомбардиров Первой лиги

вчера, 13:28

ЦСКА интересовался нападающим «Родины» Иваном Тимошенко. Но представители игрока запросили слишком больших денег. В итоге ЦСКА поставил переговоры на паузу.

В текущем сезоне Тимошенко провёл 20 матчей в Первой лиге и Кубке России, забил 12 мячей и получил жёлтую карточку. Контракт россиянина с «Родиной» действует до лета 2024 года.

Напомним, ЦСКА хотел подписать 24-летнего форварда ещё в сентябре.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:48
Привет Анатолий, с новой аватаркой.
Знаю, но ты не обратил внимание на ))))).
Просто пошутил. Будь здрав Дружище.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 16:28
Это не жадность. Это расчетливость. Лишние деньги есть только у Зенита, Спартака и Локо. Остальные живут по средствам. Вам ли, дорогой однополчанин этого не знать!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:08
Как говорят: И жадность фраерв сгубила . ))))).
pbftpand2gm5
pbftpand2gm5
вчера в 15:20
Кроме армейцев найдутся ещё желающие, с деньгами
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 14:36
Хотелось бы на него посмотреть в ЦСКА !
Naherger
Naherger
вчера в 14:32
Ну и пускай пылит в родине дальше
112910415
112910415
вчера в 14:11
не стОит сильно жалеть
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:08
Прочитал про первую лигу и снчала подумал, что речь идет о чемпионате Франции, а тут оказывается нап Родины)) ну не перешёл, так не перешел
sova147
sova147
вчера в 13:52
Видно мал золотник но дорог! Ещё подумает?
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