ЦСКА не смог подписать одного из лучших бомбардиров Первой лиги

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вчера, 13:28

ЦСКА интересовался нападающим «Родины» . Но представители игрока запросили слишком больших денег. В итоге ЦСКА поставил переговоры на паузу.

В текущем сезоне Тимошенко провёл 20 матчей в Первой лиге и Кубке России, забил 12 мячей и получил жёлтую карточку. Контракт россиянина с «Родиной» действует до лета 2024 года.