ЦСКА не смог подписать одного из лучших бомбардиров Первой лиги

ЦСКА интересовался нападающим «Родины» Иваном Тимошенко. Но представители игрока запросили слишком больших денег. В итоге ЦСКА поставил переговоры на паузу.
В текущем сезоне Тимошенко провёл 20 матчей в Первой лиге и Кубке России, забил 12 мячей и получил жёлтую карточку. Контракт россиянина с «Родиной» действует до лета 2024 года.
Напомним, ЦСКА хотел подписать 24-летнего форварда ещё в сентябре.
Знаю, но ты не обратил внимание на ))))).
Просто пошутил. Будь здрав Дружище.
Знаю, но ты не обратил внимание на ))))).
Просто пошутил. Будь здрав Дружище.