Один из лучших бомбардиров чемпионата Сербии близок к переходу в «Спартак»

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вчера, 13:41

Нападающий «ИМТ Нови Белград» и молодёжной сборной Сербии перейдёт в «Спартак». Переговоры находятся в продвинутой стадии. Ориентировочная сумма трансфера — 5,7 миллиона евро, плюс 20 % от перепродажи. С игроком согласован предварительный контракт на четыре с половиной года.

«Спартак» ещё не делал официального предложения. «Красно-белые» поставили переговоры на паузу, так как ждут нового спортивного директора, который придёт в январе. Но Луковичем также интересуется «Челси», и это может заставить «Спартак» принять решение быстрее.

18-летний серб является воспитанником «ИМТ Нови Белград». В текущем сезоне он провёл 18 матчей в чемпионате и Кубке Сербии, забил 9 мячей и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 миллиона евро.