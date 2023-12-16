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Один из лучших бомбардиров чемпионата Сербии близок к переходу в «Спартак»

вчера, 13:41

Нападающий «ИМТ Нови Белград» и молодёжной сборной Сербии Милош Лукович перейдёт в «Спартак». Переговоры находятся в продвинутой стадии. Ориентировочная сумма трансфера — 5,7 миллиона евро, плюс 20 % от перепродажи. С игроком согласован предварительный контракт на четыре с половиной года.

«Спартак» ещё не делал официального предложения. «Красно-белые» поставили переговоры на паузу, так как ждут нового спортивного директора, который придёт в январе. Но Луковичем также интересуется «Челси», и это может заставить «Спартак» принять решение быстрее.

18-летний серб является воспитанником «ИМТ Нови Белград». В текущем сезоне он провёл 18 матчей в чемпионате и Кубке Сербии, забил 9 мячей и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 миллиона евро.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 15:40
Еще один хороший новый нападающий Спартаку точно не помешает
Capral
Capral ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 15:19
В целом- с Вами согласен. Однако, если проследить историю Спартака, даже, при том же Бескове, то Спартак, всегда приоритетным для себя считал атаку, и при этом, команда много пропускала. У Абаскаля нет тренерской филисофии. Он каждый раз бросается из крайности в крайность. То, вдруг, прессинг идиотский запустит, то уйдет в глухую защиту, как в игре с Ростовом в Москве. Он сам не знает, чего хочет, у него нет конкретного плана на игру, а его футбол- чисто стихийный, без основания.
kazakoff
kazakoff
вчера в 15:13
Молодой, забивной - вполне может получиться
Да и атакующие игроки с Балкан в России хорошо играют
ssspartak
ssspartak ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:05
В Спартаке всегда избыток атакующих игроков. Дело не в Абаскале, а в целом политикой клуба. Проблемы в обороне и командной слаженности решаются за счет тех кто может забивать. В каждой игре пропускают, но и в каждой игре забивают (в среднем!) расчёт делают что забивать должны больше, отсюда и набор очков. Чисто субъективное мнение, ничего не доказываю.
112910415
112910415
вчера в 14:09
а игрок-то интересный !
Capral
Capral
вчера в 13:53
Имея такую потрясающую атаку, Спартак подписывает еще одного форварда. Безумие. Абаскаль уже не знает как прикрыть своё убожество- подписывает новых нападающих, думает это его спасет...
Гость
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