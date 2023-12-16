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Переговоры ЦСКА с защитником сборной Уругвая Мендесом приостановлены

вчера, 14:35

Переход защитника «Коринтианса» и сборной Уругвая Бруно Мендеса в ЦСКА маловероятен. Переговорный процесс был начат около полугода назад, но на протяжении двух последних месяцев стороны не контактировали.

Сообщается, что представители Мендеса выдвинули завышенные финансовые требования. А у самого игрока в приоритете переход в Европу.

В текущем сезоне Мендес сыграл 53 матча, получил 9 жёлтых карточек и 1 красную. Его контракт с «Коринтиансом» заканчивается в январе 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего уругвайца в 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что игрок согласовал контракт с ЦСКА.

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Все комментарии
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вчера в 17:57
Уже написали, что он не горит желанием ехать в Россию, это первое. Второе, зачем нужен прямо сейчас еще один ЦЗ, к тому же, если верить краткой выкладке довольно медленный, косячный, мало пасующий, а, главное, низкорослый? Весной восстановится Дивей, можно на сборах получше интегрировать Лукина, а команда нуждается в усилении на других позициях в первую очередь.
Я понимаю, что игроков в ЦСКА мало, но абы кого тоже брать не хочется.
idres
idres
вчера в 15:20
Жаль.... защитник коняшкам бы пригодился бы....
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 14:46
Чтото у нас не ладятся переговоры ни скем!
lotsman
lotsman
вчера в 14:46
Как то не вяжется. Ранее сообщалось, что игрок согласовал контракт, а тут пишут что в приоритете у игрока переход в Европу. И по финансов единого мнения нет.
Гость
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