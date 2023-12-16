Переговоры ЦСКА с защитником сборной Уругвая Мендесом приостановлены

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вчера, 14:35

Переход защитника «Коринтианса» и сборной Уругвая в ЦСКА маловероятен. Переговорный процесс был начат около полугода назад, но на протяжении двух последних месяцев стороны не контактировали.

Сообщается, что представители Мендеса выдвинули завышенные финансовые требования. А у самого игрока в приоритете переход в Европу.

В текущем сезоне Мендес сыграл 53 матча, получил 9 жёлтых карточек и 1 красную. Его контракт с «Коринтиансом» заканчивается в январе 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего уругвайца в 6 миллионов евро.