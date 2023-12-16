Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Переговоры между «Локомотивом» и «Оренбургом» по Вере не завершены

вчера, 14:58

Информация о том, что трансфер полузащитника «Оренбурга» Лукаса Веры в «Локомотив» сорван является преждевременной. В данный момент «красно-зелёные» пытаются найти средства, чтобы осуществить переход.

На собрании трансферного комитета «Локомотива» генеральный директор «железнодорожников» Владимир Леонченко сообщил, что покупка Веры трудновыполнима, так как клубы не могут согласовать график платежей. Но главный тренер «красно-зелёных» Михаил Галактионов заявил, что игрок ему нужен любой ценой.

«Локомотив» предложил за аргентинца 150 миллионов рублей сразу, 50 летом и ещё 100 в 2025 году. Это не устраивает «Оренбург,» который готов на 150 миллионов рублей сейчас и 150 летом и которому важно купить замену игроку уже этой зимой. Стоит отметить, что контракт Веры действует до лета 2025 года и сбить цену не получится.

26-летний полузащитник выступает за «Оренбург» с лета 2022 года. В текущем сезоне Вера провёл 18 матчей, забил мяч и отдал 4 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 3 миллиона евро.

Ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что у южноуральцев нет необходимости продавать Веру.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В «Локомотиве» рассказали о будущем вингера Педринью
Сегодня, 16:10
Подарок Акинфееву на Новый год. ЦСКА готовит важнейший трансфер
Сегодня, 15:15Вадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии2
Мелёшин допустил, что может уйти из «Спартака» в аренду
Сегодня, 12:21
Слухи«Урал» хочет приобрести одного из лучших бомбардиров чемпионата Грузии
Сегодня, 09:40
Спортивный директор «Оренбурга»: «Думаю, Вере и у нас хорошо»
Вчера, 20:23
Агент Луковича оценил слухи об интересе «Спартака» к игроку
Вчера, 18:17
Сортировать
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:08
Этот " сериал" с Верой, не такой популярный как про "черепашку" но все таки довольно продолжительный...)
112910415
112910415
вчера в 16:33
кончились железнодорожные деньги ?
Вещий
Вещий
вчера в 15:14
Да ладно.... это уже сказки для взрослых...
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 15:08, ред.
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 15:03
    Я же говорил, что Дмитрий Андреев из фк Оренбург, что то мутит.
    Набивает цену, вот и всё.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     