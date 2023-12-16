Переговоры между «Локомотивом» и «Оренбургом» по Вере не завершены

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вчера, 14:58

Информация о том, что трансфер полузащитника «Оренбурга» в «Локомотив» сорван является преждевременной. В данный момент «красно-зелёные» пытаются найти средства, чтобы осуществить переход.

На собрании трансферного комитета «Локомотива» генеральный директор «железнодорожников» Владимир Леонченко сообщил, что покупка Веры трудновыполнима, так как клубы не могут согласовать график платежей. Но главный тренер «красно-зелёных» Михаил Галактионов заявил, что игрок ему нужен любой ценой.

«Локомотив» предложил за аргентинца 150 миллионов рублей сразу, 50 летом и ещё 100 в 2025 году. Это не устраивает «Оренбург,» который готов на 150 миллионов рублей сейчас и 150 летом и которому важно купить замену игроку уже этой зимой. Стоит отметить, что контракт Веры действует до лета 2025 года и сбить цену не получится.

26-летний полузащитник выступает за «Оренбург» с лета 2022 года. В текущем сезоне Вера провёл 18 матчей, забил мяч и отдал 4 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 3 миллиона евро.

Ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что у южноуральцев нет необходимости продавать Веру.