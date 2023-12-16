Кучаев может покинуть ЦСКА

Несколько клубов РПЛ интересуются полузащитником ЦСКА Константином Кучаевым. На данный момент игрок обсуждает условия нового контракта с «армейцами». Если стороны не придут к соглашению, то ЦСКА готов продать Кучаева этой зимой.
Контракт россиянина с «красно-синими» действует до лета 2024 года. В текущем сезоне на счету Кучаева 15 матчей. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в 2,5 миллиона евро.
То что Федотов обыкновенный тренер среднего уровня, я даже спорить не стану. Всё по факту и по тому в какой футбол играет команда и турнирное положение команды, восьмое место тому яркое подтверждение.А ещё если учитывать тот факт, что откровенно говоря качество самого чемпионата России упало и качество легионеров в составах команд тоже является зеркалом качеству РПЛ, думаю спорить глупо. К тому же не участие российских команд в еврокубках.
И при всех этих За и Против, ЦСКА на данный момент является одним из команд которые точно не будут бороться за чемпионство. И то что внутри клуба происходит определённый кризис есть показатель выступления в чемпионате как и личности тренерского штаба а также состава игроков команды. Всё это и есть составляющие части Успехов или Поражений клуба.
Вот как-то так, на мой субъективный взгляд. Всем Добра !
То что Федотов обыкновенный тренер среднего уровня, я даже спорить не стану. Всё по факту и по тому в какой футбол играет команда и турнирное положение команды, восьмое место тому яркое подтверждение.А ещё если учитывать тот факт, что откровенно говоря качество самого чемпионата России упало и качество легионеров в составах команд тоже является зеркалом качеству РПЛ, думаю спорить глупо. К тому же не участие российских команд в еврокубках.
И при всех этих За и Против, ЦСКА на данный момент является одним из команд которые точно не будут бороться за чемпионство. И то что внутри клуба происходит определённый кризис есть показатель выступления в чемпионате как и личности тренерского штаба а также состава игроков команды. Всё это и есть составляющие части Успехов или Поражений клуба.
Вот как-то так, на мой субъективный взгляд. Всем Добра !
Идет нормальный рабочий процесс, свойственный любому другому клубу РПЛ. Футболисты приходят, кто-то уходит, и это нормально.
Есть множество вопросов как и к селекции, так и существующей обойме, все эти вопросы вполне решаемы. Всем бобра.
Идет нормальный рабочий процесс, свойственный любому другому клубу РПЛ. Футболисты приходят, кто-то уходит, и это нормально.
Есть множество вопросов как и к селекции, так и существующей обойме, все эти вопросы вполне решаемы. Всем бобра.
Игорь, смотри реально на вещи, а главное- объективно. Вся защита команды- в больнице. Менять особо некем. Старик Набабкин, которого давно пора с почетом отправить на пенсию вынужден выходить на поле ,помогать команде. Обляков вынужден переквалифицироваться в защитника, хотя прежде никогда этим не занимался. И многое другое. Еще раз говорю, лучшего тренера чем Федотов- команде не найти. Мне неведомо, что происходит внутри команды, но одно, я знаю точно- достаточно появление на поле одного только Дивеева, и игра команды преобразится!!!
Игорь, смотри реально на вещи, а главное- объективно. Вся защита команды- в больнице. Менять особо некем. Старик Набабкин, которого давно пора с почетом отправить на пенсию вынужден выходить на поле ,помогать команде. Обляков вынужден переквалифицироваться в защитника, хотя прежде никогда этим не занимался. И многое другое. Еще раз говорю, лучшего тренера чем Федотов- команде не найти. Мне неведомо, что происходит внутри команды, но одно, я знаю точно- достаточно появление на поле одного только Дивеева, и игра команды преобразится!!!