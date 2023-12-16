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Кучаев может покинуть ЦСКА

вчера, 15:09

Несколько клубов РПЛ интересуются полузащитником ЦСКА Константином Кучаевым. На данный момент игрок обсуждает условия нового контракта с «армейцами». Если стороны не придут к соглашению, то ЦСКА готов продать Кучаева этой зимой.

Контракт россиянина с «красно-синими» действует до лета 2024 года. В текущем сезоне на счету Кучаева 15 матчей. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в 2,5 миллиона евро.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:07, ред.
Ну во-первых, Самара уже начала катиться вниз, что было ожидаемо. Во-вторых, ЦСКА, всего на 4 очка отстает от 3го места, что вполне отыгрываемо за 12 туров до конца. Рубин- временно выше ЦСКА, они не потянут, да и по очкам они вровень.

А теперь, конкретно. Ты каждый раз осуждаешь Федотова. А ты посмотри, как ошибся Осинькин в игре со Спартаком. Прекрасно зная и понимая, что Спартак играет на контратаках и КБ нужен простор, Осинькин сыграл не просто безграмотно, он сыграл, авaнтюристически безграмотно и побежал всей командой вперед без оглядки на тылы!!! И это при том, что в игре отсутствовал системообразующий полузащитник самарцев Констанса!!! Чисто тренерское поражение- чище не бывает!!! И что, надо его изгнать из команды?!

Про Рубин, вообще нет смысла говорить- это временная команда, со средним тренером. ЦСКА, в итоге- будет выше, это точно. И последнее, еще раз говорю: ни один, самый гениальный тренер, без должного "материала" команду не построит- это АКСИОМА!!! Игорь, наберись терпения, имей выдержку. Команде нужно усиление. Невозможно, все матчи играть одними игроками- физически невозможно!!! Пусть для начала выйдет Дивеев, хотя, ему понадобится какое-то время на адаптацию, всё-таки столько времени не играть... Ну и надо, хотябы точечно усилить состав.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:05, ред.
А согласись , что доя того, чтобы чего то предлагать нужно располагать информацией о финансах, планах руководства, пожеланиях тренера и тд
Нам невозможно ничего предлагать, тк мы не владеем даже минимальной информацией. Поэтому свои мысли лучше излагать в форме пожеланий, но не требований
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:46
Может быть и у Рубина и Крыльев Советов которые находятся выше в турнирной таблице тоже состав лучше чем у ЦСКА ??? Боюсь предположить если бы у Федотова был такой состав как у Рубина или Крылышек, на каком месте была бы команда ЦСКА . А у Осинькина такие игроки как в ЦСКА ! ☝️😉
Ironigor
Ironigor ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:39
Добра тебе дружище.
Если бы я был футбольным агентом или спортивным директором ЦСКА, то наверняка у меня бы были те или иные кандидатуры . Это работа за которую эти люди получают не малые деньги 💰 . А я всего лишь любитель футбола и смотрю со стороны, и то что для меня является проблемой в команде, о том и говорю . И это моё субъективное мнение ! Спасибо Спасибо тебе за понимание .
cska1948
cska1948 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:25, ред.
Игорь, привет! У меня к тебе просьба. Когда ты предлагаешь кого-то конкретного гнать из ЦСКА: например Заболотного, Федотова, то называй КОНКРЕТНЫЕ фамилии тех, кем их надо заменить. И обоснуй, чем твои кандидаты лучше.
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:45, ред.
А ты посмотри на состав ДИНАМО!!! Личке накупили- кого душе угодно и еще накупят!!! Вот это называется два состава!!! У Федотова, тоже так? Поэтому 8 место.
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 18:43
Вы невнимательно меня читаете. Что значит, как на ладони? Выбрать правильную тактику, даже с таким Зенитом как сейчас- очень непросто! Или с Краснодаром. Идеальная тактика была у Федотова в двух матчах с ДИНАМО в 1м тайме, когда ЦСКА по всем статьям переигрывал соперника. А во 2м тайме, когда команда подустала и надо было освежить игру, замен не оказалось- чисто физически!!! Реально смотрите на футбол, а не с точки зрения хотелок.
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:24
Бардак - это отсутствие политики, точнее идеи, а с нею и невозможность организации. Только, что случилось-то? Все столпы - Гинер, Бабаев и прочие, вроде бы на местах. Так что? Руки опустили? Такое можно допустить под тяжестью финансовых проблем, но они утверждают, что таких тяжёлых нет. Ситуация революционная? Столпы не могут, но не уходят, а низы их не хотят, но и выгнать не в состоянии? Тоже не слышно о таком мусоре. Выходит дело ясное, что дело тёмное. И ответ один: поживём-увидим.
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:11
Уметь читать соперника? Что, собственно, уметь-то? Все, как на ладони, что умеют, то и делают из раза в раз. Все тренеры изучили друг друга вдоль и поперёк. Остаются только вариации с составом, но и они чаще всего вынужденные и все варианты тоже наработаны и известны. Остаются только новенькие игроки со своими прибамбасами, так их хватает на некоторое время, пока игроки соперников не приспособятся - тренеры тут не при делах.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:06
Игорь, смотри реально на вещи, а главное- объективно. Вся защита команды- в больнице. Менять особо некем.
Объективно и по факту я уже объяснил, - восьмое место !!!!
Второе , а у других клубов, что в составе Ван Дейки , Алабы и Рубены Диашы !??))) И это тоже по факту !!!
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 17:47, ред.
Обыкновенный тренер- не выиграет серебро со средним составом, как в Сочи. Обыкновенный тренер- не выигрывает в одном сезоне кубок и серебро. Федотов не без ошибок, конечно, но в его работе есть- СТЕРЖЕНЬ, ОСНОВА, ФУНДАМЕНТ!!! Федотов, тем и отличается от других тренеров, что умеет читать соперника, менять тактику и стратегию по ходу игры. Вспомни, как весной прошлого года, проигрывая ДИНАМО в Москве в решающей игре, Федотов, не имея сильного состава, по ходу матча перевернул игру и добился результата, с командой- на три головы сильнее состава Сочи.

Игорь, смотри реально на вещи, а главное- объективно. Вся защита команды- в больнице. Менять особо некем. Старик Набабкин, которого давно пора с почетом отправить на пенсию вынужден выходить на поле ,помогать команде. Обляков вынужден переквалифицироваться в защитника, хотя прежде никогда этим не занимался. И многое другое. Еще раз говорю, лучшего тренера чем Федотов- команде не найти. Мне неведомо, что происходит внутри команды, но одно, я знаю точно- достаточно появление на поле одного только Дивеева, и игра команды преобразится!!!
shurik45
shurik45
вчера в 17:31, ред.
Горячие головы в комментах, действительно не понимающие всю суть происходящего.

Идет нормальный рабочий процесс, свойственный любому другому клубу РПЛ. Футболисты приходят, кто-то уходит, и это нормально.

Есть множество вопросов как и к селекции, так и существующей обойме, все эти вопросы вполне решаемы. Всем бобра.
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:55, ред.
Добра дружище. ✊️

То что Федотов обыкновенный тренер среднего уровня, я даже спорить не стану. Всё по факту и по тому в какой футбол играет команда и турнирное положение команды, восьмое место тому яркое подтверждение.А ещё если учитывать тот факт, что откровенно говоря качество самого чемпионата России упало и качество легионеров в составах команд тоже является зеркалом качеству РПЛ, думаю спорить глупо. К тому же не участие российских команд в еврокубках.

И при всех этих За и Против, ЦСКА на данный момент является одним из команд которые точно не будут бороться за чемпионство. И то что внутри клуба происходит определённый кризис есть показатель выступления в чемпионате как и личности тренерского штаба а также состава игроков команды. Всё это и есть составляющие части Успехов или Поражений клуба.

Вот как-то так, на мой субъективный взгляд. Всем Добра !
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 16:28
Привет, Дружище!
Игорь, ну при чем здесь Федотов? Лучшего тренера, команде не найти. Да, определенные кадровые ошибки у него конечно имеются, но он не враг себе, чтобы окончательно остаться без состава. Здесь всё гораздо глубже. Вот так, со стороны, очень обидно наблюдать, как разваливается ЦСКА.
112910415
112910415
вчера в 16:25
судьба играет человеком ...
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:24
Федотова с собой не забудь забрать и спортивного директора !)
Capral
Capral
вчера в 15:26
Не понимаю политику ЦСКА. Игроки бегут, а новые не приходят. Просто вредительство какое-то!!! Определенно бардак, в армейском отделе кадров!!! Даже обидно, честное слово...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:20
Огласили бы весь список интересующихся.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:19
Можно его и отпустить,пусть попробует поиграть в другом клубе.
particular
particular
вчера в 15:17
Не пришить, не постирать... Редкие всплески, сменяются периодами серости...
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:15
Думаю что в стане армейцев он не задержится
Гость
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