Кучаев может покинуть ЦСКА

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вчера, 15:09

Несколько клубов РПЛ интересуются полузащитником ЦСКА . На данный момент игрок обсуждает условия нового контракта с «армейцами». Если стороны не придут к соглашению, то ЦСКА готов продать Кучаева этой зимой.

Контракт россиянина с «красно-синими» действует до лета 2024 года. В текущем сезоне на счету Кучаева 15 матчей. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в 2,5 миллиона евро.