В матче третьей лиги Англии был забит курьёзный гол

1701244466

сегодня, 10:54

В матче Первой лиги Англии был забит курьёзный гол.

На 91-й минуте вратарь гостей взял мяч в руки перед нападающим , но тот подтолкнул голкипера, в результате чего он упал и выпустил мяч из рук. После этого форвард забил гол в пустые ворота. В итоге «Барнсли» победил со счётом 1:0.