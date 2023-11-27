Роналду попросил отменить пенальти в ворота соперника в матче Азиатской ЛЧ

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вчера, 23:08

«Аль-Наср» сыграл вничью с «Персеполисом» в матче 5-го тура Азиатской Лиги чемпионов (0:0).

В игре возник эпизод с падением в штрафной площади иранской команды нападающего саудовского клуба . Главный арбитр встречи указал на «точку», но португалец обратился к судье и попросил отменить пенальти, сообщив, что нарушения правил не было.