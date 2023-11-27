Роналду попросил отменить пенальти в ворота соперника в матче Азиатской ЛЧ

«Аль-Наср» сыграл вничью с «Персеполисом» в матче 5-го тура Азиатской Лиги чемпионов (0:0).
В игре возник эпизод с падением в штрафной площади иранской команды нападающего саудовского клуба Криштиану Роналду. Главный арбитр встречи указал на «точку», но португалец обратился к судье и попросил отменить пенальти, сообщив, что нарушения правил не было.
Если честно глядя на дырявого не верится, что он от души способен на такое.
Если честно глядя на дырявого не верится, что он от души способен на такое.
Молодец, Рончик- поступил, как истинный большой футболист и футбольный гений!!! Всё правильно, кто-то по блату ЗМ получает по почте, а кто-то, честно и благородно играет...
Молодец, Рончик- поступил, как истинный большой футболист и футбольный гений!!! Всё правильно, кто-то по блату ЗМ получает по почте, а кто-то, честно и благородно играет...
Пускай поздно но всё же
Пускай поздно но всё же