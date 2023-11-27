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Роналду попросил отменить пенальти в ворота соперника в матче Азиатской ЛЧ

вчера, 23:08

«Аль-Наср» сыграл вничью с «Персеполисом» в матче 5-го тура Азиатской Лиги чемпионов (0:0).

В игре возник эпизод с падением в штрафной площади иранской команды нападающего саудовского клуба Криштиану Роналду. Главный арбитр встречи указал на «точку», но португалец обратился к судье и попросил отменить пенальти, сообщив, что нарушения правил не было.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 04:39
Гей-нарцисс по привычке симулировал, но поняв, что сейчас посмотрят ВАР, а симуляция была явной и он опять окажется опозоренным, решил схитрить и поиграть в благородство.
Если честно глядя на дырявого не верится, что он от души способен на такое.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 02:02
Уваженее Рону за этот поступок!! Не каждый игрок на такое способен. Вообще редко встретишь подобное в футболе. Рон настолько велик что ему не нужны судейские подачки как гному давали пенальти каждой матче на Чме. Все что Рон выйграл он заработал это своим честным трудом!!
Grundik
Grundik
сегодня в 01:21
Там реально упал по привычке. Честно говоря, не люблю Роналду, но здесь он меня приятно удивил, но, может быть, побоялся получить "горчичник". Хотя ВАР смотрели и, скорее всего, без него разобрались бы.
амурец
амурец
сегодня в 00:58
А кое кто бил липовые пенальти на ЧМ с удовольствим, аж 6 раз
armpusd769na
armpusd769na
сегодня в 00:08
Чё это на него нашло?)
Capral
Capral
вчера в 23:33
Сразу вспомнился эпизод из матча Серии А, когда, после падения в штрафной Э.Креспо, судья мгновенно указал на точку. Но Креспо, игравший тогда в Интере, объяснил арбитру, что нарушения на нем не было и пенальти был отменен. Вот что значит- истинное футбольное Благородство!!!

Молодец, Рончик- поступил, как истинный большой футболист и футбольный гений!!! Всё правильно, кто-то по блату ЗМ получает по почте, а кто-то, честно и благородно играет...
kazakoff
kazakoff
вчера в 23:29
Честность красит человека
Пускай поздно но всё же
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 23:15
А нырнул по привычке ?))
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 23:12, ред.
Авейру : Пеналя не было - я нырнул. Но на ЧМ от меня такого "признания" не дождетесь... А-ха-ха-ха.. 😄🤭
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