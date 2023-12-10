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После матча с «Айнтрахтом» в «Баварии» только Мюллер дал интервью

вчера, 14:23
АйнтрахтЛоготип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)5 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Бавария» уступила «Айнтрахту» в матче Бундеслиги (1:5).

Нападающий Томас Мюллер оказался единственным игроком мюнхенцев, который дал интервью после поединка. Все его одноклубники не захотели общаться с прессой, они сразу отправились в автобус.

Подобное произошло после поражения «Баварии» в матче Кубка Германии против «Саарбрюккена» (1:2).

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Все комментарии
salleeh
salleeh
вчера в 17:36
Мюллер не играл в этом матче и ну ничего и не сказал по сути… В чём заключается его интервью, непонятно, но очень интересно…
Сп62
Сп62
вчера в 17:30
Да, уж...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:20
Сказать особо нечего. Оправдания нет.
Capral
Capral ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 17:01
В Баварии всё очень плохо и всё непредсказуемо.
idres
idres
вчера в 15:48
Пришлось ветерану брать удар на себя...
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:44
Мюллеру плевать на все
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:35, ред.
Обычное состояние после разгрома. Больно, стыдно, хоть в омут головой, хоть голову в песок. Никого не видеть и не слышать. Время излечит.
FenixSL
FenixSL ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 15:22, ред.
да вроде бы наоборот
нужны яйца чтобы пересилить свое настроение и отчитаться за всю команду

а вообще
кого кого, так Баварию в таком положении видеть странно
неужели поляк так незаменим?
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:22
Молодец Томас нашёл в себе силы и после такого провала пообщался с прессой.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:12
Да у него на лице написано..."бессовестный"...
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 14:41
Растроились парни,какое интервью!
Гость
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