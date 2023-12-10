После матча с «Айнтрахтом» в «Баварии» только Мюллер дал интервью

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вчера, 14:23

«Бавария» уступила «Айнтрахту» в матче Бундеслиги (1:5).

Нападающий оказался единственным игроком мюнхенцев, который дал интервью после поединка. Все его одноклубники не захотели общаться с прессой, они сразу отправились в автобус.

Подобное произошло после поражения «Баварии» в матче Кубка Германии против «Саарбрюккена» (1:2).