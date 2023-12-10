После матча с «Айнтрахтом» в «Баварии» только Мюллер дал интервью

«Бавария» уступила «Айнтрахту» в матче Бундеслиги (1:5).
Нападающий Томас Мюллер оказался единственным игроком мюнхенцев, который дал интервью после поединка. Все его одноклубники не захотели общаться с прессой, они сразу отправились в автобус.
Подобное произошло после поражения «Баварии» в матче Кубка Германии против «Саарбрюккена» (1:2).
нужны яйца чтобы пересилить свое настроение и отчитаться за всю команду
а вообще
кого кого, так Баварию в таком положении видеть странно
неужели поляк так незаменим?
нужны яйца чтобы пересилить свое настроение и отчитаться за всю команду
а вообще
кого кого, так Баварию в таком положении видеть странно
неужели поляк так незаменим?