Прокуратура просит 9 лет тюрьмы для Даниэля Алвеса

Испанская прокуратура просит назначить наказание в виде 9 лет тюрьмы для экс-защитника «Барселоны» и сборной Бразилии Даниэля Алвеса.
Футболист обвиняется в сексуальном насилии.
Помимо этого, прокуратура требует, чтобы жертве выплатили компенсацию в размере 150 тысяч евро.
В тоже время слова самого Алвеса: в начале - что в клубе был совсем немного, потом что в клубе был дольше, но девушку не знает. Потом - что знаком, но ничего не было. А дальше - что было, но по обоюдному согласию. И что сама набросилась.
В тоже время слова самого Алвеса: в начале - что в клубе был совсем немного, потом что в клубе был дольше, но девушку не знает. Потом - что знаком, но ничего не было. А дальше - что было, но по обоюдному согласию. И что сама набросилась.