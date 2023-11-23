Прокуратура просит 9 лет тюрьмы для Даниэля Алвеса

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вчера, 18:20

Испанская прокуратура просит назначить наказание в виде 9 лет тюрьмы для экс-защитника «Барселоны» и сборной Бразилии .

Футболист обвиняется в сексуальном насилии.

Помимо этого, прокуратура требует, чтобы жертве выплатили компенсацию в размере 150 тысяч евро.