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Прокуратура просит 9 лет тюрьмы для Даниэля Алвеса

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ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:52, ред.
А я то думаю, почему многие в Ислам ударились ?

Никоим образом не защищаю бразильца, но, пардон, тут уже до того доходит, что пора мужиков в слабый пол определять, коль каждой, извиняюсь, ды...ке достаточно просто рот открыть и заяву копам написать...

P.S. Да и Алвес, к слову, ещё тот ишак.
Башку включает, видать, от случая к случаю. Неужто непонятно нахрена баба в клуб пришла и хвостом там вертит ? Лубофф свою найти, да ? Или поэзию Ш. Бодлера обсудить ?!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 23:22
9 минут 'а-а-а" превратятся в 9 лет "ой-ой-ой".Оно того стоило?
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:35
Стопроцентно по обоюдному согласию)))
протон
протон
вчера в 21:12
А если бы она требовала компенсацию, то сумма была бы ещё больше. Это ведь судом (и прокурором) тоже учитывается, что пострадавшая публично высказывается что ей не нужны деньги. Раз не требует - значит моральный ущерб не слишком велик, значит большой компенсации не надо.
В тоже время слова самого Алвеса: в начале - что в клубе был совсем немного, потом что в клубе был дольше, но девушку не знает. Потом - что знаком, но ничего не было. А дальше - что было, но по обоюдному согласию. И что сама набросилась.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 20:58
Нам чем конкретно им надо поработать?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:04
Вся жизнь, карьера, слава кувырком ради 5 мин удовольствия. Даже, если выкарабкается, эта история преследовать его будет долго.
112910415
112910415
вчера в 18:54
надо ударно поработать адвокатам
Futurista
Futurista
вчера в 18:35
Ну а что?)...легенда Барсы...но...Барсе уже не нужен...своё отыграл...можно и в тюрьму...
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:35
Он конечно мерзкий тип, но не думаю что он должен 9 отмотать за недоказанный момент только по словам этой барышни. В случае если в ходе судебного разбирательства выяснится , что обвинение ложное , дать этой девушке 9 лет тюрьмы. Думается, она бы скорее согласилась на 9 лямов компенсации и 150 дней ареста для Дани Алвеса.
Гость
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