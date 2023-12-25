Юрий Сёмин назвал тройку лучших футболистов РПЛ в 2023 году

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал три лучших футболиста РПЛ в 2023 году.
Если брать лучшего футболиста РПЛ, то явного лидера сейчас нет. Однако есть ряд хороших молодых футболистов: Тюкавин, Файзуллаев и Черников. Эта тройка — лучшая в РПЛ.
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Признаюсь откровенно, никогда не любил Семина- ни как футболиста, ни как тренера. Как человека, перестал его уважать, после того, как он, обвинил Бескова в поражении в Барселоне в 1972г., и после его позорного бегства из Киева, после, не менее позорнейшего проигрыша Браге в 2011-м...
Признаюсь откровенно, никогда не любил Семина- ни как футболиста, ни как тренера. Как человека, перестал его уважать, после того, как он, обвинил Бескова в поражении в Барселоне в 1972г., и после его позорного бегства из Киева, после, не менее позорнейшего проигрыша Браге в 2011-м...