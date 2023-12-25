Юрий Сёмин назвал тройку лучших футболистов РПЛ в 2023 году

Бывший тренер «Локомотива» назвал три лучших футболиста РПЛ в 2023 году.

Если брать лучшего футболиста РПЛ , то явного лидера сейчас нет. Однако есть ряд хороших молодых футболистов: Тюкавин, Файзуллаев и Черников. Эта тройка — лучшая в РПЛ .