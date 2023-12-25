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Юрий Сёмин назвал тройку лучших футболистов РПЛ в 2023 году

сегодня, 17:07

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал три лучших футболиста РПЛ в 2023 году.

Если брать лучшего футболиста РПЛ, то явного лидера сейчас нет. Однако есть ряд хороших молодых футболистов: Тюкавин, Файзуллаев и Черников. Эта тройка — лучшая в РПЛ.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 17:51
На вкус и цвет товарищей нет. Сёмин своим выбором оправдывает русскую пословицу. Его выбор не безупречен, На мой взгляд бесспорен только Аббосбек.
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drug01
drug01
сегодня в 17:28
Тройка хорошая, можно принять!
Capral
Capral
сегодня в 17:23, ред.
Файзуллаев- однозначно ярчайшее открытие сезона!!! Черников? Ну, я бы сказал- на любителя... Тюкавин? А почему не Битело? Бразилец- не менее яркое открытие чемпионата, чем Файзуллаев!!! Да тот же Чалов сильней и острее Тюкавина. Чалов- подвижный форвард, не стоит и не ждет тупо мяча, а сам его ищет. Может начать атаку, хорош в подыгрыше. По каким качествам, Сёмин определяет футболистов? И, кстате- где Кордоба, или, тот же Сперцян?

Признаюсь откровенно, никогда не любил Семина- ни как футболиста, ни как тренера. Как человека, перестал его уважать, после того, как он, обвинил Бескова в поражении в Барселоне в 1972г., и после его позорного бегства из Киева, после, не менее позорнейшего проигрыша Браге в 2011-м...
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