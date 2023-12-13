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Божович выделил три главные проблемы российского футбола

вчера, 20:27

Бывший тренер «Динамо», «Крыльев Советов» и ряда других клубов РПЛ Миодраг Божович назвал три главные проблемы российского футбола.

Первая — отсутствие игр в Европе. Сейчас нет возможности конкурировать с лучшими европейскими командами, а это необходимо для прогресса российского футбола.

Вторая — судейство. Это было и осталось и все еще бросается в глаза. И итальянцы с красивой прической приходили, и другие судьи — ничего не поменялось. Вопрос не в Мажиче, а менталитете и развитии судейского корпуса.

И самое главное — нет новых талантливых игроков. Молодежный футбол в России не развивается как надо. В такой большой стране не могу сказать, что растет много хороших футболистов.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:53
все эти проблемы существуют, все это видят
drug01
drug01
вчера в 21:46
Можно согласиться но игроки молодые есть
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:33
Божевич озвучил проблемы которые всем хорошо известны, но если первую возникшую ещё совсем недавно нашим футбольным чиновникам самостоятельно пока трудно решить, то две другие касающиеся нашего футбола при принципиальном к ним подходе решить вполне по силам.
И тут не нужно изобретать велосипед, стоит лишь возродить советскую систему выявление талантливых пацанов через массовый всероссийский футбольный турнир "Кожаный мяч", как и раньше в трёх возрастных категориях и после отбора дать возможность лучшим из лучших бесплатно развиваться и совершенствовать своё мастерство в футбольных академиях, а не комплектовать футбольные классы по объявлению и блату.
А что касается футбольных арбитров, то их для начала надо увеличить с двадцати трёх, как сейчас допущенных к работе в РПЛ, хотя бы в полтора раза и ужесточить ответственность за вынесение спорных решений, вплоть до пожизненного лишения лицензии за многократные неудовлетворительные оценки обслуживания футбольных матчей. Без кнута и пряника, к сожалению и тут не обойтись. Болейте за своих, а не против чужих!
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 21:07
А ещё сам спорт, в принципе, стал дорогой. Родители просто не готовы вкладывать в футбол для ребенка, потому что почему? потому что надо закрывать ипотеки и прочие кредиты, а ещё хотелки свои есть.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:41
В общем Миодраг сказал всё по делу.
Вещий
Вещий
вчера в 20:35
Ну что .... прав и ведь не поспоришь с ним....
Гость
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