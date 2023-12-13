Божович выделил три главные проблемы российского футбола

Бывший тренер «Динамо», «Крыльев Советов» и ряда других клубов РПЛ Миодраг Божович назвал три главные проблемы российского футбола.
Первая — отсутствие игр в Европе. Сейчас нет возможности конкурировать с лучшими европейскими командами, а это необходимо для прогресса российского футбола.
Вторая — судейство. Это было и осталось и все еще бросается в глаза. И итальянцы с красивой прической приходили, и другие судьи — ничего не поменялось. Вопрос не в Мажиче, а менталитете и развитии судейского корпуса.
И самое главное — нет новых талантливых игроков. Молодежный футбол в России не развивается как надо. В такой большой стране не могу сказать, что растет много хороших футболистов.
И тут не нужно изобретать велосипед, стоит лишь возродить советскую систему выявление талантливых пацанов через массовый всероссийский футбольный турнир "Кожаный мяч", как и раньше в трёх возрастных категориях и после отбора дать возможность лучшим из лучших бесплатно развиваться и совершенствовать своё мастерство в футбольных академиях, а не комплектовать футбольные классы по объявлению и блату.
А что касается футбольных арбитров, то их для начала надо увеличить с двадцати трёх, как сейчас допущенных к работе в РПЛ, хотя бы в полтора раза и ужесточить ответственность за вынесение спорных решений, вплоть до пожизненного лишения лицензии за многократные неудовлетворительные оценки обслуживания футбольных матчей. Без кнута и пряника, к сожалению и тут не обойтись. Болейте за своих, а не против чужих!
И тут не нужно изобретать велосипед, стоит лишь возродить советскую систему выявление талантливых пацанов через массовый всероссийский футбольный турнир "Кожаный мяч", как и раньше в трёх возрастных категориях и после отбора дать возможность лучшим из лучших бесплатно развиваться и совершенствовать своё мастерство в футбольных академиях, а не комплектовать футбольные классы по объявлению и блату.
А что касается футбольных арбитров, то их для начала надо увеличить с двадцати трёх, как сейчас допущенных к работе в РПЛ, хотя бы в полтора раза и ужесточить ответственность за вынесение спорных решений, вплоть до пожизненного лишения лицензии за многократные неудовлетворительные оценки обслуживания футбольных матчей. Без кнута и пряника, к сожалению и тут не обойтись. Болейте за своих, а не против чужих!