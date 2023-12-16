Представители Виллиана Роши допустили возможность ухода бразильца из ЦСКА

В агентстве Sferico Sportsand Management, представляющем интересы защитника ЦСКА Виллиана, высказались о будущем своего клиента.
В зимнее трансферное окно всё возможно. Но Виллиан очень счастлив в ЦСКА. Только хорошее предложение для него и для клуба может заставить его уйти правильно.
На данный момент у нас нет никаких предложений по Виллиану. Несколько клубов следят за игроком, но пока ничего серьёзного нет.
Виллиан Роша выступает за ЦСКА с сентября 2022 года. Его контракт истекает летом 2025 года. В текущем сезоне бразилец провёл 22 матча, отметился голевой передачей и получил 9 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в 7 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Виллианом интересуются клубы из Европы и Саудовской Аравии.
Они вообще понимают о чём говорят?
Они вообще понимают о чём говорят?
особо беспокоиться за Рошу нет оснований. Холостой выстрел )))).
особо беспокоиться за Рошу нет оснований. Холостой выстрел )))).