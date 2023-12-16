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Представители Виллиана Роши допустили возможность ухода бразильца из ЦСКА

вчера, 12:54

В агентстве Sferico Sportsand Management, представляющем интересы защитника ЦСКА Виллиана, высказались о будущем своего клиента.

В зимнее трансферное окно всё возможно. Но Виллиан очень счастлив в ЦСКА. Только хорошее предложение для него и для клуба может заставить его уйти правильно.

На данный момент у нас нет никаких предложений по Виллиану. Несколько клубов следят за игроком, но пока ничего серьёзного нет.

Виллиан Роша выступает за ЦСКА с сентября 2022 года. Его контракт истекает летом 2025 года. В текущем сезоне бразилец провёл 22 матча, отметился голевой передачей и получил 9 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в 7 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Виллианом интересуются клубы из Европы и Саудовской Аравии.

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ЦСКА  Виллиан
Источник: sport24.ru
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Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:52
Виллиан очень счастлив в ЦСКА, но если кто то даст за него деньги, то он с радостью стартанёт из ЦСКА.

Они вообще понимают о чём говорят?
lotsman
lotsman
вчера в 13:26
Это из серии - может быть, а может не быть, В общем, моло ли что может быть.) А ситуация на настоящее время - он игрок ЦСКА и всем доволен. Сейчас таких новостей много будет. Подобное можно писать о любом игроке, любого клуба.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 13:04
Скауты других клубов следят..... и только. Нет конкретных предложений, значит
особо беспокоиться за Рошу нет оснований. Холостой выстрел )))).
Capral
Capral
вчера в 13:01
Итак играть некому, но если ещё и он уйдет. Не представляю....
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