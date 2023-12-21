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Канчельскис назвал четыре клуба, в которых никогда не будет работать

вчера, 16:21

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис назвал клубы, в которых никогда не будет работать.

Команды, в которые я никогда не пойду работать? Естественно, это московский «Спартак». И в «Манчестер Сити» не пойду, и в «Ливерпуль», и в «Селтик». Люди, которые работают в этих клубах, знают и понимают, где я играл.

Есть свои принципы, взгляды и традиции. Сейчас это исчезло, потому что футболисты переходят, куда хотят. В наше время были понятия, которые нельзя было переходить. Все пропало.

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Все комментарии
Squirrel96
Squirrel96 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 18:13
Спасибо, исправили.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:11
"Люди, которые работают в этих клубах, знают и понимают, где я играл". "В наше время были понятия которые нельзя было переходить" - прямо "Слово Андрюхи" - не убавить не прибавить...)
Zak11
Zak11
вчера в 18:04
Канчельскис забыл наверное, что за Сити он играл. Помашут денежками - куда угодно пойдёт работать.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:42
"потому что футболисты переходят, куда ходят" - возможно имелось ввиду куда хотят?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:19
Я тоже никогда в этих клубах работать не буду
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 17:16
Клубы эти он не будет тренировать потому, что его туда и не позовут.Кстати, за МС он играл.
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:05
Напомнил о себе - хотя не слышал о Его тренерских работ даже с детьми..
drug01
drug01
вчера в 16:34
Зато есть ещё много маститых клубов где может работать
Elliada
Elliada
вчера в 16:30
Губа не дура. Думает, что Сити его может позвать.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 16:26
4 клуба которые ни когда его не позовут !
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