В «Енисее» отреагировали на информацию про переход в статус фарм-клуба

Спортивный директор «Енисея» прокомментировал информацию о том, что клуб из Красноярска может стать фарм-клубом «Локомотива».

Скажу откровенно, стратегия «слух-менеджмента» нынешнему руководству клуба не близка. Во взглядах на «откровения» и «инсайды» мы единогласны: понимаем, что комментировать слухи — дело неблагодарное. Однако если «эксклюзивная информация» волнует и вводит в заблуждение болельщиков, а также людей неравнодушных и сопереживающих клубу, то считаю нужным сделать исключение.

Итак, «массового исхода» в команде не предвидится, по крайней мере, сейчас к этому нет никаких предпосылок: никто из футболистов и их представителей намерений и желаний об уходе или переходе в другие клубы не транслировал, кроме того, предложений, соответствующих игровому уровню футболистов и выгодных клубу, пока не поступало.

Фарм-клуб? «Енисей» всегда был частью большого края, самобытного, многогранного, а главное — самостоятельного и независимого. Футбольный клуб старался всегда соответствовать этим принципам, которым, уверен, он и в будущем не изменит.