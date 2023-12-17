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В «Сочи» объяснили, почему назначили Морено

вчера, 11:38

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, почему сочинцы выбрали испанца Роберта Морено в качестве нового главного тренера.

В принципе, мы понимали, что будем искать иностранного тренера. Те российские специалисты, которые нас устроили, они уже заняты и имеют место работы. Поэтому смотрели на иностранный рынок. Срок контракта Роберта? Не готов об этом говорить.

Ранее сообщались детали соглашения Морено с «Сочи».

Напомним, «леопарды» занимают последнюю строчку в турнирной таблице РПЛ.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:24
также нужны хорошие вложения в усиление команды !
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 16:53
Это шаг 1. Теперь нужно усиление на поле.
Если все срастется , то Сочи не вылетят.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:17
Если Сочи усилится клуб выкорабкается из дна. Думаю будут брошены все силы для этого. Терять клуб из региона с уникальным климатом никто не захочет. Ни РФС, ни руководство. Хотелось бы, чтобы на первом месте стоял спортивный принцип, но система будет наверно против. Как тут не вспомнишь слова Калешина.
ABir
ABir
вчера в 12:00
Все так, только выбирали его точно не сочинцы
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:42
"Будем посмотреть" - прыгнет ли " леопард" при Морене...)
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 11:40
Ожидаю, что Сочи взорвёт зимнее трансфертное окно в РПЛ.
Думаю Морено согласился не только на большую зарплату, но ещё и с особыми требованиями.
Ну не в первую же лигу приглашать такого тренера.
Гость
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