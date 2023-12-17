В «Сочи» объяснили, почему назначили Морено

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, почему сочинцы выбрали испанца Роберта Морено в качестве нового главного тренера.
В принципе, мы понимали, что будем искать иностранного тренера. Те российские специалисты, которые нас устроили, они уже заняты и имеют место работы. Поэтому смотрели на иностранный рынок. Срок контракта Роберта? Не готов об этом говорить.
Ранее сообщались детали соглашения Морено с «Сочи».
Напомним, «леопарды» занимают последнюю строчку в турнирной таблице РПЛ.
Если все срастется , то Сочи не вылетят.
Если все срастется , то Сочи не вылетят.
Думаю Морено согласился не только на большую зарплату, но ещё и с особыми требованиями.
Ну не в первую же лигу приглашать такого тренера.
Думаю Морено согласился не только на большую зарплату, но ещё и с особыми требованиями.
Ну не в первую же лигу приглашать такого тренера.