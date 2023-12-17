В «Сочи» объяснили, почему назначили Морено

Генеральный директор «Сочи» рассказал, почему сочинцы выбрали испанца в качестве нового главного тренера.

В принципе, мы понимали, что будем искать иностранного тренера. Те российские специалисты, которые нас устроили, они уже заняты и имеют место работы. Поэтому смотрели на иностранный рынок. Срок контракта Роберта? Не готов об этом говорить.