Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРейтингиАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Сайт The Athletic составил рейтинг лучших трансферов «Ливерпуля» при Клоппе

вчера, 20:43

Сайт The Athletic опубликовал рейтинг лучших трансферов «Ливерпуля» за время работы в клубе главного тренера Юргена Клоппа. В списке 43 позиции, топ-10 выглядит следующим образом:

1. Мохамед Салах, из «Ромы» за 34 млн фунтов в 2017 году.

2. Вирджил ван Дейк, из «Саутгемптона» за 75 млн фунтов в 2018 году.

3. Алиссон, из «Ромы» за 56 млн фунтов в 2018 году.

4. Садио Мане, из «Саутгемптона» за 30 млн фунтов в 2016 году.

5. Эндрю Робертсон, из «Халл Сити» за 8 млн фунтов в 2017 году.

6. Жоэль Матип, из «Шальке» бесплатно в 2016 году.

7. Джорджиньо Вейналдум, из «Ньюкасла» за 25 млн фунтов в 2016 году.

8. Фабиньо, из «Монако» за 39,3 млн фунтов в 2018 году.

9. Ибрахима Конате, из «Лейпцига» за 36 млн фунтов в 2021 году.

10. Доминик Собослаи, из «Лейпцига» за 60 млн фунтов в 2023 году.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Шесть россиян вошли в список «будущих чемпионов» по версии CIES
26 декабря
ОфициальноКварацхелия — лучший дриблёр группового этапа Лиги чемпионов-2023/24
26 декабря
Сайт Goal опубликовал рейтинг фаворитов на завоевание «Золотого мяча»
25 декабря
ОфициальноРоссия закончила год на 29-м месте в клубном рейтинге УЕФА
25 декабря
Молодёжь Серии А обходит Тюрама и Мартинеса в топе самых ценных. Алмазы Италии у «Болоньи» и «Фрозиноне»
22 декабряМаксим Тарасов в блоге Футбол и деньгиКомментарии1
ОфициальноСборная России завершила год на 38-м месте в рейтинге ФИФА
21 декабря
Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:39
Рома и Саутгемптон очень сильно выручили Ливерпуль))
d76ne3x4wqvd
d76ne3x4wqvd
вчера в 21:09
Купили за 34 млн фунтов, а стал одним из лучших игроков в истории АПЛ, который практически всегда огорчает топов в очной игре. Эдвардс гений, провернул такой трансфер
9jfnaysn6xxs
9jfnaysn6xxs
вчера в 21:06
Салах конечно внёс самый ощутимый вклад в нынешний Ливерпуль
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 