Сайт The Athletic составил рейтинг лучших трансферов «Ливерпуля» при Клоппе

Сайт The Athletic опубликовал рейтинг лучших трансферов «Ливерпуля» за время работы в клубе главного тренера Юргена Клоппа. В списке 43 позиции, топ-10 выглядит следующим образом:
1. Мохамед Салах, из «Ромы» за 34 млн фунтов в 2017 году.
2. Вирджил ван Дейк, из «Саутгемптона» за 75 млн фунтов в 2018 году.
3. Алиссон, из «Ромы» за 56 млн фунтов в 2018 году.
4. Садио Мане, из «Саутгемптона» за 30 млн фунтов в 2016 году.
5. Эндрю Робертсон, из «Халл Сити» за 8 млн фунтов в 2017 году.
6. Жоэль Матип, из «Шальке» бесплатно в 2016 году.
7. Джорджиньо Вейналдум, из «Ньюкасла» за 25 млн фунтов в 2016 году.
8. Фабиньо, из «Монако» за 39,3 млн фунтов в 2018 году.
9. Ибрахима Конате, из «Лейпцига» за 36 млн фунтов в 2021 году.
10. Доминик Собослаи, из «Лейпцига» за 60 млн фунтов в 2023 году.