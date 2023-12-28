Сайт The Athletic составил рейтинг лучших трансферов «Ливерпуля» при Клоппе

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вчера, 20:43

Сайт The Athletic опубликовал рейтинг лучших трансферов «Ливерпуля» за время работы в клубе главного тренера . В списке 43 позиции, топ-10 выглядит следующим образом:

1. , из «Ромы» за 34 млн фунтов в 2017 году.

2. , из «Саутгемптона» за 75 млн фунтов в 2018 году.

3. , из «Ромы» за 56 млн фунтов в 2018 году.

4. Садио Мане, из «Саутгемптона» за 30 млн фунтов в 2016 году.

5. Эндрю Робертсон, из «Халл Сити» за 8 млн фунтов в 2017 году.

6. Жоэль Матип, из «Шальке» бесплатно в 2016 году.

7. Джорджиньо Вейналдум, из «Ньюкасла» за 25 млн фунтов в 2016 году.

8. Фабиньо, из «Монако» за 39,3 млн фунтов в 2018 году.

9. Ибрахима Конате, из «Лейпцига» за 36 млн фунтов в 2021 году.

10. Доминик Собослаи, из «Лейпцига» за 60 млн фунтов в 2023 году.