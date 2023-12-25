Сайт Goal опубликовал рейтинг фаворитов на завоевание «Золотого мяча».

Сайт Goal показал рейтинг претендентов на получение «Золотого мяча» в 2024 году. Список выглядит следующим образом:
1. Джуд Беллингем («Реал»)
2. Харри Кейн («Бавария»)
3. Килиан Мбаппе (ПСЖ)
4. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
5. Мохамед Салах («Ливерпуль»)
6. Родри («Манчестер Сити»)
7. Антуан Гризманн («Атлетико»)
8. Букайо Сака («Арсенал»)
9. Деклан Райс («Арсенал»)
10. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»)
11. Винисиус Жуниор («Реал»)
12. Лаутаро Мартинес («Интер»)
13. Бернарду Силва («Манчестер Сити»)
14. Родриго («Реал»)
15. Альваро Мората («Атлетико»)
16. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»)
17. Криштиану Роналду («Аль-Наср»)
18. Лерой Сане («Бавария»)
19. Лионель Месси ("Интер Майами)
20. Флориан Вирц («Байер»).
Если честно, то вообще не понимаю по каким таким показателям и критериям ведётся этот рейтинг. Если исходить из статистики забитых мячей, то это выглядит именно так, -
Положение бомбардиров
на 25 декабря
Гарри Кейн («Бавария») - 52*
Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 52*
Криштиану Роналду («Аль-Наср») - 51
Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») - 50
* Завершили календарный год. Мало того что у Эрлинга Холанда и у Криштиану Роналду есть ещё в резерве по два не сыгранных матча до конца этого года и всё ещё может изменить в таблице бомбардиров .
Ну а у сайта GOAL видимо какие-то свои критерии и своя философия подхода к вручению Золотого мяча, кто заказывает музыку, тот её и танцует .
Если честно, то вообще не понимаю по каким таким показателям и критериям ведётся этот рейтинг. Если исходить из статистики забитых мячей, то это выглядит именно так, -
Положение бомбардиров
на 25 декабря
Гарри Кейн («Бавария») - 52*
Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 52*
Криштиану Роналду («Аль-Наср») - 51
Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») - 50
* Завершили календарный год. Мало того что у Эрлинга Холанда и у Криштиану Роналду есть ещё в резерве по два не сыгранных матча до конца этого года и всё ещё может изменить в таблице бомбардиров .
Ну а у сайта GOAL видимо какие-то свои критерии и своя философия подхода к вручению Золотого мяча, кто заказывает музыку, тот её и танцует .
Наконец-то Мората может с гордостью сказать, что он выше Месси и Роналду. 😁
Ну а в целом, если никакого форс-мажора не будет, то обладатель Золотого мяча очевиден. Беллингем показал Санчо куда нужно идти из Боруссии и как использовать свой талант.
Наконец-то Мората может с гордостью сказать, что он выше Месси и Роналду. 😁
Ну а в целом, если никакого форс-мажора не будет, то обладатель Золотого мяча очевиден. Беллингем показал Санчо куда нужно идти из Боруссии и как использовать свой талант.