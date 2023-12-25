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Сайт Goal опубликовал рейтинг фаворитов на завоевание «Золотого мяча»

сегодня, 14:39

Сайт Goal показал рейтинг претендентов на получение «Золотого мяча» в 2024 году. Список выглядит следующим образом:

1. Джуд Беллингем («Реал»)

2. Харри Кейн («Бавария»)

3. Килиан Мбаппе (ПСЖ)

4. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)

5. Мохамед Салах («Ливерпуль»)

6. Родри («Манчестер Сити»)

7. Антуан Гризманн («Атлетико»)

8. Букайо Сака («Арсенал»)

9. Деклан Райс («Арсенал»)

10. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»)

11. Винисиус Жуниор («Реал»)

12. Лаутаро Мартинес («Интер»)

13. Бернарду Силва («Манчестер Сити»)

14. Родриго («Реал»)

15. Альваро Мората («Атлетико»)

16. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»)

17. Криштиану Роналду («Аль-Наср»)

18. Лерой Сане («Бавария»)

19. Лионель Месси ("Интер Майами)

20. Флориан Вирц («Байер»).

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Все комментарии
Радмир Шарипов
Радмир Шарипов ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 16:15
не путай золотую бутсу с золотым мячом.
Радмир Шарипов
Радмир Шарипов
сегодня в 16:12
да отдайте снова месси, чтоб еще сильнее обесценить награду.
lotsman
lotsman
сегодня в 16:07
Кейн или Мбаппе. А может Холанд.
Karkaz
Karkaz
сегодня в 16:06
Роналду выше Месси, фанаты аргентинца явно будут расстроены и начнут искать оправдания)
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 16:02, ред.
Над Кейном весь мир, похоже, смеётся, ведь второе место самое обидное. А если ещё Бавария упустит чемпионство, то...бедный Харри.
Наконец-то Мората может с гордостью сказать, что он выше Месси и Роналду. 😁

Ну а в целом, если никакого форс-мажора не будет, то обладатель Золотого мяча очевиден. Беллингем показал Санчо куда нужно идти из Боруссии и как использовать свой талант.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:01, ред.
Сайт Goal опубликовал рейтинг фаворитов на завоевание «Золотого мяча».
Если честно, то вообще не понимаю по каким таким показателям и критериям ведётся этот рейтинг. Если исходить из статистики забитых мячей, то это выглядит именно так, -
Положение бомбардиров
на 25 декабря
Гарри Кейн («Бавария») - 52*
Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 52*
Криштиану Роналду («Аль-Наср») - 51
Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») - 50
* Завершили календарный год. Мало того что у Эрлинга Холанда и у Криштиану Роналду есть ещё в резерве по два не сыгранных матча до конца этого года и всё ещё может изменить в таблице бомбардиров .
Ну а у сайта GOAL видимо какие-то свои критерии и своя философия подхода к вручению Золотого мяча, кто заказывает музыку, тот её и танцует .
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 15:53
Ахаха гном у которого всего 1 гол в Млс и пред последнее место в лиге включен в топ-20 претендентов на ЗМ при чем он выше Вирца который лидирует с Байером в Бундеслиге и лучший по ассистам в топ 5!! Все что нужно знать об этой "награде".
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
сегодня в 15:48
Очередное доказательство цены голов Авейру в СА.. Они явно не лучше тени Месси в "гастрономе" или в кресле парикмахера.. А-ха-ха-ха.. 😀🤭
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 15:45
Это уже даже не смешно.
Роналду в первой десятке должен быть, а вечно вторрй замыкать пятый десяток
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:40
На арене цирка ☝️👌😉
FenixSL
FenixSL
сегодня в 15:27
карлика надо впихнуть было обязательно
ведь чм2022 выиграл вратарь Аргентины
Гость
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