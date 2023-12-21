Сборная России завершила год на 38-м месте в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала обновлённый рейтинг. Изменений в первой десятке не произошло. На первом месте по-прежнему действующий чемпион мира сборная Аргентины. Чемпионы Европы итальянцы занимают девятую строчку.
Сборная России располагается на 38-м месте. Напомним, в 2023 году россияне провели шесть игр (без учёта матчей с олимпийской сборной Египта, где были задействованы игроки до 23 лет). Одержали три победы и трижды сыграли вничью.
Первая десятка рейтинга ФИФА выглядит следующим образом:
1. Аргентина (1855,2 балла)
2. Франция (1845,44)
3. Англия (1800,05)
4. Бельгия (1798,46)
5. Бразилия (1784,09)
6. Нидерланды (1745,48)
7. Португалия (1745,06)
8. Испания (1732,64)
9. Италия (1718,82)
10. Хорватия (1717,57).