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Сборная России завершила год на 38-м месте в рейтинге ФИФА

сегодня, 13:17

ФИФА опубликовала обновлённый рейтинг. Изменений в первой десятке не произошло. На первом месте по-прежнему действующий чемпион мира сборная Аргентины. Чемпионы Европы итальянцы занимают девятую строчку.

Сборная России располагается на 38-м месте. Напомним, в 2023 году россияне провели шесть игр (без учёта матчей с олимпийской сборной Египта, где были задействованы игроки до 23 лет). Одержали три победы и трижды сыграли вничью.

Первая десятка рейтинга ФИФА выглядит следующим образом:

1. Аргентина (1855,2 балла)
2. Франция (1845,44)
3. Англия (1800,05)
4. Бельгия (1798,46)
5. Бразилия (1784,09)
6. Нидерланды (1745,48)
7. Португалия (1745,06)
8. Испания (1732,64)
9. Италия (1718,82)
10. Хорватия (1717,57).

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Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 14:03
Если посмотреть у кого выигрывали, и с кем вничью играли 38 место не так уж и плохо.
sova147
sova147
сегодня в 13:57
До десятки ещё далеко.....
112910415
112910415
сегодня в 13:40
побеждаем, побеждаем, а движения вверх не видно почему-то
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:33, ред.
А почему только 38 место? Ведь без поражений идём. Непорядок...)
Grizly88
Grizly88
сегодня в 13:33
А Россия нигде и не выступала
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